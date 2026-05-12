Guerra USA-Iran: dubbi su Isfahan, basi colpite e le accuse di Trump ai media

Trump contesta le ricostruzioni dei media definendole tradimento; indagini giornalistiche e immagini satellitari però rivelano danni estesi a installazioni USA e interrogativi su un blitz vicino a Isfahan

La disputa narrativa attorno alla guerra tra USA e Iran si è riaccesa con le parole di Donald Trump su Truth, dove il tycoon ha bollato come «traditori» i giornalisti che sostengono che l’Iran stia prevalendo militarmente. Questo attacco pubblico ai media arriva in un contesto in cui dettagli tecnici ed elementi d’inchiesta sfidano la versione ufficiale statunitense, mettendo in luce omissioni e discrepanze.

Nel frattempo, le ricostruzioni sulle operazioni nel centro dell’Iran e sulle perdite subite da entrambe le parti restano oggetto di acceso dibattito e verifiche incrociate.

Indagini giornalistiche recenti hanno utilizzato immagini satellitari e materiale disponibile da fonti iraniane per ricostruire l’entità dei danni inflitti agli assetti militari americani nella regione. Secondo un’analisi diffusa dal Washington Post, gli attacchi avrebbero danneggiato o distrutto almeno 228 strutture o mezzi in diverse basi; un numero ben superiore alle cifre ufficiali comunicate in vari momenti.

I reporter hanno confrontato foto fornite da Teheran con dati europei e commerciali disponibili, rilevando colpi a hangar, depositi di carburante, radar e sistemi di comunicazione, e sollevando dubbi sull’adattamento delle forze USA alla minaccia dei droni.

Il caso Isfahan e l’operazione controversa

Al centro delle speculazioni c’è la notte in cui un caccia F15E fu abbattuto: l’evento, avvenuto il 3 aprile, ha innescato una complessa serie di operazioni di soccorso e recupero che, secondo fonti americane, hanno portato alla salvezza di entrambi i piloti in missioni distinte.

Tuttavia, alcune ricostruzioni suggeriscono che una parte di quelle azioni possa aver avuto un obiettivo diverso: sottrarre oltre 400 kg di uranio arricchito custodito in un sito sotterraneo vicino a Isfahan. L’ipotesi, riportata da più testate, combina elementi di intelligence con dettagli logistici che illuminano la sproporzione tra mezzi impiegati e obiettivi dichiarati.

I dettagli dell’operazione e le perdite

Secondo le cronache americane, il recupero del secondo pilota sarebbe stato particolarmente complesso e avrebbe coinvolto decine di velivoli, elicotteri e risorse speciali, con la perdita di almeno un A-10 Warthog e di mezzi da trasporto. Alcune immagini diffuse online mostrano documenti e materiali recuperati sul campo, tra cui una carta d’identità attribuita a una persona con nome che suggerisce possibili legami con operatori in Medio Oriente. La versione iraniana, invece, racconta di un fallimento di una missione d’infiltrazione trasformata in un’evacuazione sotto fuoco, con la distruzione controllata di mezzi lasciati a terra.

Versioni contrapposte: Washington e Teheran

Le narrazioni ufficiali divergono: da un lato Washington ha enfatizzato il successo di operazioni di soccorso condotte con mezzi avanzati e manovre di depistaggio; dall’altro Teheran parla di una trappola e paragona l’episodio a una «Tabas 2», richiamando la fallita operazione Eagle Claw del 24-25 aprile 1980. La ricostruzione iraniana descrive atterraggi forzati, combattimenti sul terreno e l’uso coordinato di forze locali e della Guardia Rivoluzionaria per neutralizzare i commando sbarcati, sostenendo che l’obiettivo reale fosse un impianto nucleare vicino a Isfahan, non il salvataggio in senso stretto.

Elementi verificabili e punti oscuri

Indipendentemente dalle parti, restano prove fotografiche e filmati di macerie, veicoli distrutti e documenti recuperati che vanno verificati. Resta aperta la questione sulla reale entità delle perdite USA nella regione, sulla natura dell’eventuale tentativo di sottrarre materiali nucleari e sull’affidabilità delle fonti usate per dimostrare tali fatti. Il confronto tra immagini fornite da Teheran e quelle disponibili tramite canali commerciali ha permesso qualche incrocio di informazioni, ma non ha ancora risolto tutte le incertezze.

Conseguenze strategiche e implicazioni politiche

Sul piano strategico, inchieste come quella della CNN mettono in dubbio affermazioni di aver «obliterato» la catena di approvvigionamento nucleare iraniana: componenti chiave sembrano invece intatte in alcune analisi pubblicate. Inoltre, la CIA ha stimato che l’Iran potrebbe resistere a un blocco navale oltre lo stretto di Hormuz per «tre o quattro mesi» prima di subire effetti economici più gravi, un lasso di tempo che condiziona calcoli politici e militari. In questo quadro, la retorica di Trump contro i media appare funzionale a una strategia pubblica di delegittimazione delle fonti avverse e di rafforzamento del consenso interno.

Resta evidente la necessità di trasparenza e di verifiche indipendenti: senza dati chiari e senza accesso agli elementi d’intelligence, il racconto del conflitto rischia di essere modellato da esigenze di propaganda e da interessi politici. Mentre le polemiche su disinformazione e accuse di «tradimento» continuano, giornalisti e analisti lavorano per mettere insieme frammenti contrastanti, offrendo un quadro complesso che richiede prudenza nel trarre conclusioni affrettate.