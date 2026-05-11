Tensione nel Golfo, Trump boccia la proposta iraniana e parla di cessate il fuoco in bilico

La diplomazia vacilla: Trump rifiuta la proposta iraniana e parla di cessate il fuoco «on life support», con combattimenti e azioni navali che mantengono alta la tensione

La diplomazia tra Stati Uniti e Iran ha subito una nuova scossa pubblica l’11 maggio 2026, quando il presidente statunitense ha respinto l’ultima offerta di Teheran definendola «garbage» e affermando che il cessate il fuoco era «on life support». In questo contesto, la politica estera americana ha messo in evidenza la centralità della questione nucleare: Washington ha ritenuto che la risposta iraniana non contenesse sufficienti concessioni sul programma nucleare, rendendo fragile il cammino verso un accordo più ampio.

La scena internazionale resta quindi caratterizzata da un mix di dichiarazioni polemiche e tentativi diplomatici in corso.

La proposta americana e le reazioni pubbliche

La proposta statunitense, secondo fonti diplomatiche, mirava a stabilire prima un quadro per porre formalmente fine alle ostilità e solo successivamente affrontare i capitoli più spinosi come il programma nucleare e la riapertura del Golfo di Hormuz.

Il segretario di Stato Marco Rubio, intervenuto a Roma l’8 maggio 2026 dopo incontri con il papa Leo XIV e la premier Giorgia Meloni, attendeva una risposta iraniana «più tardi oggi» auspicando che aprisse la strada a negoziati seri. Dall’altra parte, il ministero degli Esteri iraniano ha dichiarato che la proposta era ancora in fase di valutazione, senza confermare una decisione definitiva.

Dichiarazioni di Donald Trump

Il presidente Donald Trump ha utilizzato toni netti: ha sostenuto che l’amministrazione ha ottenuto un impegno di massima da parte di Teheran a non perseguire armi nucleari, e ha invitato gli iraniani a mettere per iscritto tale impegno. La sua definizione del testo iraniano come «garbage» e la frase che il cessate il fuoco è «on life support» hanno segnato un momento di rottura verbale. Tali affermazioni hanno lo scopo politico di esercitare pressione pubblica, ma allo stesso tempo complicano le trattative intermediarie che funzionano meglio dietro le quinte e con toni meno scomposti.

Escalation navale e operazioni militari nel Golfo

Sul piano militare, gli scontri si sono intensificati in acque regionali. Secondo CENTCOM, un caccia statunitense ha neutralizzato due petroliere battenti bandiera iraniana nel Golfo di Oman colpendo con munizioni di precisione le loro ciminiere per impedirne l’ingresso in porti iraniani in presunta violazione del blocco navale. Teheran ha risposto accusando gli USA di aver preso di mira una nave commerciale e di aver colpito aree civili dell’isola di Qeshm. Contestualmente, i pasdaran iraniani hanno rivendicato attacchi contro navi militari statunitensi a est dello stretto e a sud del porto di Chabahar; CENTCOM ha però dichiarato che nessuna delle proprie unità sarebbe stata danneggiata.

Sequestri, intercettazioni e rivendicazioni

Tra gli incidenti segnalati c’è il sequestro della nave Ocean Koi, battente bandiera di Barbados e sotto sanzioni statunitensi, che Teheran ha accusato di interferire con le esportazioni petrolifere iraniane. Gli Emirati Arabi Uniti hanno anche riferito di aver intercettato due missili balistici e tre droni provenienti dall’area, con tre persone rimaste ferite in modo moderato. Le parti si scambiano accuse: l’Iran sostiene che gli Usa abbiano innescato la crisi, mentre Washington sostiene di aver agito per garantire la libertà di navigazione e la sicurezza delle rotte commerciali.

Impatto sui mercati energetici e conseguenze regionali

Nonostante la tensione militare, i mercati petroliferi hanno mostrato una relativa calma: il Brent è stato scambiato attorno ai 100 dollari al barile, riflettendo la bilanciata percezione degli investitori tra rischio geopolitico e speranze diplomatiche. Va ricordato che, dall’inizio della crisi, venti raffinerie nella regione sono state colpite o temporaneamente chiuse, riducendo oltre 2,3 milioni di barili al giorno di capacità di raffinazione entro la metà di aprile; questo dato continua a rappresentare un fattore di vulnerabilità per l’offerta globale. L’equilibrio tra il desiderio di una soluzione negoziata e la possibilità di nuove azioni militari mantiene elevata l’incertezza economica e strategica.

In sintesi, la scena diplomatica e militare attorno all’8-11 maggio 2026 rimane confusa: da un lato ci sono segnali di apertura e proposte per porre fine alle ostilità, dall’altro episodi concreti di confronto che mettono a rischio la stabilità. Il futuro del cessate il fuoco appare appeso a decisioni politiche e risposte formali che devono ancora arrivare da Teheran; finché non saranno messi per iscritto impegni chiari sul programma nucleare e sulla libertà di navigazione nello Stretto di Hormuz, la possibilità di nuove escalation resterà una minaccia concreta.