Scontro in consiglio comunale su chi conferirà il primo tricolore a Kate Middleton

Il consiglio comunale di Reggio Emilia è diventato teatro di una accesa disputa istituzionale dopo l’annuncio relativo al conferimento del Primo Tricolore alla principessa Kate Middleton, prevista in città il 13 e 14 maggio. La vicenda è scaturita quando il gruppo di Fratelli d’Italia ha presentato un ordine del giorno urgente per promuovere il riconoscimento simbolico, gesto che pochi istanti dopo ha assunto una nuova piega politica con l’intervento del sindaco.

Il sindaco Marco Massari, eletto a capo di una coalizione di centrosinistra, ha dichiarato in apertura di seduta di voler personalmente consegnare la bandiera, motivando l’azione con interlocuzioni già avviate. La decisione ha portato la maggioranza a respingere il testo proposto da Fratelli d’Italia, giudicandolo superato dall’annuncio ufficiale del primo cittadino, ma l’opposizione ha accusato l’amministrazione di aver tentato un’appropriazione politica dell’idea.

La disputa in aula

La seduta è proseguita tra toni accesi e contestazioni: il documento presentato dai meloniani era un atto formale per chiedere il riconoscimento, mentre la replica della maggioranza ha motivato il ritiro pratico del voto sostenendo che l’iniziativa era già stata presa in carico dal sindaco. Questo passaggio ha trasformato una proposta simbolica in uno scontro sul merito e sulla paternità politica dell’idea, con conseguente bocciatura dell’odg da parte dei banchi del Pd.

Le accuse dell’opposizione

Il capogruppo di Fratelli d’Italia, Cristian Paglialonga, ha definito la scena «surreale», sostenendo che la maggioranza abbia provato ad agganciarsi al loro atto e, di fronte al rifiuto, abbia bloccato l’odg. Secondo l’opposizione, si tratta di un tentativo di appropriazione politica, un comportamento che – nelle parole dei meloniani – testimonia arroganza e una visione delle istituzioni improntata alla propaganda e ai giochi di potere.

La versione della maggioranza

Dal lato della giunta comunale e del sindaco la versione è diversa: la scelta di intervenire pubblicamente è stata giustificata con la necessità di concordare tempi e modalità del conferimento, dato che si tratta di una visita non ufficiale e dunque soggetta a protocolli specifici. La maggioranza ha proposto un documento unitario con l’obiettivo di trasformare l’evento in un’occasione di consenso civico e istituzionale, piuttosto che in un caso di divisione politica.

Dialoghi con Kensington Palace

Il sindaco ha spiegato che erano in corso interlocuzioni con Kensington Palace per accordare le modalità dell’omaggio, sottolineando come ogni iniziativa dovesse essere concordata con il protocollo della delegazione britannica. Per questo motivo la proposta di una mozione condivisa è stata presentata come la strada più prudente per non compromettere la visita, ribadendo l’intento di mettere al centro l’evento e non la contesa partitica.

Implicazioni politiche e simboliche

La vicenda mette in luce alcuni aspetti più generali: da una parte la rilevanza simbolica del Primo Tricolore come elemento di identità civica, dall’altra la capacità delle forze politiche di trasformare gesti istituzionali in strumenti di visibilità. La polemica solleva interrogativi sul rapporto tra iniziative simboliche e consenso elettorale, e su come le amministrazioni territoriali gestiscono eventi di portata pubblica che assumono valore mediatico.

Un’occasione mancata di unità

Molti osservatori locali hanno commentato che, nonostante l’occasione fosse percepita come prestigiosa, la disputa ha privilegiato lo scontro politico rispetto alla coesione istituzionale. L’appello alla collaborazione formulato dalla maggioranza non ha evitato la frattura con l’opposizione, lasciando aperta la domanda su come si potrà proseguire nell’organizzazione dell’evento senza ulteriori tensioni.

In conclusione, la consegna del Primo Tricolore a Kate Middleton resta un fatto in programma per il 13 e 14 maggio, ma l’episodio in consiglio comunale evidenzia come anche gesti cerimoniali possano diventare terreno di contesa politica, sollevando dubbi sull’uso delle istituzioni per finalità comunicative e sulla necessità di trovare spazi di collaborazione che superino le istanze di parte.