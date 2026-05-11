Rimpasto allo staff del ministero della Cultura: cosa è successo e le reazioni politiche

Rimpasto allo staff del ministero della Cultura: cosa è successo e le reazio...

Rimpasto allo staff del ministero della Cultura: cosa è successo e le reazio...

Nei giorni del 10 e 11 maggio 2026 il ministero della Cultura è tornato al centro dell’attenzione per una decisione che ha acceso un dibattito politico. Secondo fonti giornalistiche, il ministro Alessandro Giuli avrebbe firmato i decreti di revoca degli incarichi per il capo della segreteria tecnica, Emanuele Merlino, e per la responsabile della segreteria particolare, Elena Proietti Trotti.

Fonti interne riferiscono che i provvedimenti sono pronti ma non ancora recapitati ai diretti interessati, e che alla base della scelta ci sarebbero tensioni operative e motivi legati al funzionamento delle commissioni indipendenti.

Nel quadro delle motivazioni emerse viene spesso citato il mancato finanziamento del docu-film su Giulio Regeni, episodio che ha sollevato interrogativi sul ruolo delle commissioni che valutano i progetti cinematografici.

I retroscena parlano anche di dissidi interni e di una perdita di fiducia del ministro verso i due collaboratori, nonché di difficoltà relazionali tra di loro. Il confronto politico è immediatamente esploso tra chi difende il diritto del ministro di scegliere lo staff e chi interpreta l’episodio come sintomo di tensioni più ampie all’interno della maggioranza.

La versione della maggioranza

I membri della coalizione che sostiene il governo hanno cercato di ridimensionare la vicenda. Francesco Lollobrigida, capo delegazione di Fratelli d’Italia al governo, ha sottolineato che gli avvicendamenti nello staff ministeriale sono una prassi e rientrano nel diritto del ministro di rimodulare gli uffici di collaborazione diretta. In tal senso ha evidenziato come per alcuni ruoli il rapporto di fiducia sia elemento imprescindibile. Anche la vicinanza politica ai due funzionari è stata riconosciuta dal partito, che ha comunque prospettato possibili collocazioni alternative «utili» per Merlino e Proietti alla luce della loro esperienza.

Difesa e minimizzazione

Da parte della delegazione di governo si è parlato di una dinamica interna, con esponenti come Arianna Meloni che in un comizio ad Andria ha accusato la stampa di creare «un caso sul niente», rimarcando che spesso si confonde politica con gossip. Il capogruppo alla Camera, Galeazzo Bignami, ha ricordato come in passato siano stati numerosi i cambi ai capi segreteria, invocando una lettura pragmatica della vicenda e richiamando il principio costituzionale di imparzialità e buona amministrazione sancito dall’articolo 97.

Critiche dall’opposizione e toni accesi

L’altro lato della scena politica ha scelto toni decisamente critici. Il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, ha definito l’episodio come l’ultima «puntata» di una gestione ritenuta arrogante e incapace, evocando l’idea che la cultura italiana stia pagando scelte improprie nel governo. Il gruppo del M5S, tramite il capogruppo al Senato Luca Pirondini, ha interpretato la revoca come l’ennesimo esempio di «faida interna» e di un esecutivo distratto dai problemi reali del paese. Per l’opposizione la vicenda del ministero sarebbe la cartina di tornasole di una maggioranza impegnata più in lotte interne che in gestione delle emergenze economiche e sociali.

Impatto sul dibattito pubblico

Le critiche dell’opposizione fanno leva su temi più ampi: la capacità del governo di occuparsi dei temi economici e sociali, la trasparenza nei processi decisionali e il ruolo delle commissioni che distribuiscono fondi per il cinema e la cultura. L’argomento del film su Giulio Regeni è stato evocato come simbolo delle tensioni tra autonomie tecniche e interventi politici, e ha alimentato il confronto su quale sia il confine tra scelte tecniche delle commissioni e interventi di natura politica.

Prospettive e possibili sviluppi

La vicenda potrebbe chiudersi con una normale riorganizzazione degli uffici, come auspicato da alcuni esponenti della maggioranza, oppure trasformarsi in un caso di più ampia risonanza se emergessero ulteriori elementi sulle motivazioni delle revoche. Restano sul tavolo questioni pratiche, come l’effettiva notifica dei decreti e la possibilità che i due funzionari siano ricollocati in altre funzioni istituzionali. Intanto il dibattito politico continua a svilupparsi su due binari: da una parte la legittimità del ministro nel definire il proprio staff, dall’altra la preoccupazione dell’opposizione per la governance della cultura e per la gestione delle commissioni indipendenti.

In conclusione, la rimozione degli incarichi nello staff ministeriale ha catalizzato attenzioni su aspetti organizzativi, legali e politici: la vicenda rimane aperta e sarà l’evoluzione delle notifiche formali e delle scelte successive a chiarire se si tratterà di un episodio circoscritto o di un elemento di tensione più duraturo all’interno della maggioranza.