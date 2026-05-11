Attacco di Sensi alla Lega: la pace dipende da Ucraina e non dalle menzogne del Cremlino

Il senatore Filippo Sensi attacca le posizioni di chi, in Italia, presta orecchio alle narrazioni del Cremlino e rimarca che le condizioni per una tregua dipendono da Ucraina e fatti concreti

Il 10 maggio 2026 il senatore Filippo Sensi ha rilanciato una critica dura contro chi in Italia sembra dare credito alle narrative del Cremlino. Nella sua nota, il senatore mette in guardia dall’accettare acriticamente ricostruzioni che, a suo avviso, minimizzano la realtà del conflitto e le sofferenze che ne derivano. L’intervento ristabilisce un quadro preciso: non si tratta solo di parole, ma di conseguenze reali sul terreno, e chi semplifica il dibattito finisce per ignorare il prezzo pagato dalle popolazioni coinvolte.

La replica pubblica e il senso politico

Nella sua presa di posizione Sensi sottolinea che non è una novità vedere le menzogne di Putin circolare tra forze politiche come la Lega. L’accusa non si limita a un giudizio retorico: indica una responsabilità politica nel dare spazio a narrazioni che, secondo il senatore, distorcono i fatti.

Per Sensi il confronto dovrebbe basarsi su elementi concreti e verificabili, non su slogan o compiacenze esterne. In questo contesto, egli richiama l’attenzione sul fatto che la credibilità istituzionale si misura anche dal rifiuto di chiacchiere che alimentano divisioni e confusione.

Perché la retorica conta

La diffusione di certe posizioni è per Sensi più che un difetto di linguaggio: è un rischio per la politica.

Le parole possono fungere da amplificatore per la propaganda, soprattutto quando trovano ascolto in canali istituzionali o partitici. Il senatore avverte che l’accettazione di semplificazioni può diventare complicità morale, perché legittima spiegazioni che minimizzano l’uso di mezzi bellici. In questo senso è necessario distinguere tra opinioni legittime e narrazioni che ignorano prove fattuali della guerra.

Chi decide le condizioni per la pace

Un punto centrale della nota è la riaffermazione che le condizioni per una tregua e per la pace spettano all’Ucraina. Sensi ricorda che la sovranità e la decisione di accettare eventuali intese non possono essere dettate da chi ha intrapreso l’aggressione. L’offensiva del Cremlino si è manifestata con bombardamenti, uso massiccio di droni e mezzi corazzati, provocando vittime e distruzione: elementi che rendono evidente la natura del conflitto e la necessità di rispettare la volontà di chi subisce l’aggressione.

Il valore della resistenza

Secondo Sensi l’Ucraina non si è arresa ed ha mostrato una tenacia che definisce eroica. Questo atteggiamento, prosegue il senatore, ha smentito le ambizioni di chi immaginava una rapida capitolazione. Per Sensi la storia recente dimostra che dietro ogni trattativa di pace ci sono esigenze concrete di sicurezza e riconoscimento territoriale: non si tratta di semplici dichiarazioni, ma di condizioni imprescindibili che devono essere rispettate per evitare il ritorno della violenza.

Il dibattito interno e le conseguenze

La presa di posizione del senatore mette in luce anche le tensioni nel dibattito politico italiano. Definire amici del Cremlino certi interlocutori non è un giudizio gratuito, ma l’effetto di scelte comunicative e di alleanze pubbliche. Sensi esprime preoccupazione per il fatto che entusiasmo e parole vuote possano oscurare i fatti sul campo. In questo quadro, richiede maggiore responsabilità da parte dei leader politici, affinché l’analisi delle cause e delle possibili soluzioni rimanga ancorata a elementi concreti.

Implicazioni morali e pratiche

Nel chiudere la nota, Sensi afferma che i fatti contano più delle chiacchiere e che il resto rappresenta una questione di vergogna morale. Il monito è diretto: le scelte comunicative hanno ricadute pratiche sul sostegno internazionale e sulla capacità di costruire percorsi credibili verso la pace. Per il senatore, insomma, la politica italiana deve evitare di farsi veicolo di ricostruzioni che svuotano di senso la sofferenza altrui e indeboliscono la posizione di chi cerca soluzioni giuste e durature.