Paola Caruso difende il suo comportamento al Grande Fratello Vip e parla del figlio Michele

La partecipazione di Paola Caruso al Grande Fratello Vip si è conclusa a pochi passi dalla finale e, domenica 10 maggio 2026, la showgirl è tornata sotto i riflettori nello studio di Verissimo per fare il punto su quanto accaduto. Nell’intervista con Silvia Toffanin ha provato a spiegare motivazioni e reazioni, portando sul tavolo temi delicati come la gestione della rabbia e la presa di coscienza della propria fragilità.

La conversazione si è sviluppata tra confessioni private e risposte alle critiche del pubblico: Caruso ha ammesso di essersi confrontata con emozioni intense durante i 42 giorni nella Casa e ha spiegato che alcuni comportamenti sono nati da un dolore profondo legato alla salute del figlio Michele. In studio è emersa la volontà di ripartire, ma anche la consapevolezza che l’esperienza televisiva ha messo in luce aspetti personali difficili da gestire.

Ammissione di fragilità e dinamiche nella Casa

Durante l’intervista Paola Caruso ha sottolineato che le sue esplosioni emotive non sono state gestite nel modo migliore: «Ho reagito con rabbia perché provavo emozioni vere», ha spiegato, spiegando che la convivenza forzata e l’intensità del contesto hanno amplificato quello che portava dentro.

Ha definito la propria situazione interna come una sorta di crollo: la base su cui aveva costruito la quotidianità era fragile e, entrando nella Casa, è venuto tutto a galla. Secondo la sua versione, le reazioni non erano fini a se stesse ma la traduzione di un dolore che non aveva ancora avuto modo di essere metabolizzato.

La reazione del pubblico e la critica del formato

La padrona di casa ha sollevato anche il tema delle critiche: molte reazioni del pubblico sui social sono state dure, etichettando la showgirl come poco credibile o eccessivamente lamentosa. Silvia Toffanin ha ricordato come, in un programma del genere, sia facile essere giudicati e ha fatto notare che spesso il pubblico richiede una capacità interpretativa del reality stesso. Caruso ha risposto dicendo di essersi sentita autospaventata dalla propria fragilità, un’immagine che ha scatenato ulteriori commenti e ironie online.

Il dramma personale: Michele e la battaglia per la salute

Al centro della ricostruzione di Paola c’è il figlio Michele, il cui percorso sanitario ha segnato gli ultimi anni. Caruso ha raccontato l’episodio avvenuto in Egitto a Sharm el-Sheikh, quando un intervento medico è stato seguito da una complicanza che ha portato a una lesione del nervo sciatico: da allora il bambino cammina con un tutore e il cammino verso una possibile guarigione resta lungo. La madre ha riferito di aver cercato risposte anche negli Stati Uniti, dove gli esami hanno evidenziato danni permanenti ma le terapie e gli interventi hanno mostrato progressi parziali.

Interventi, fisioterapia e prospettive

Secondo il racconto a Verissimo, Michele ha già affrontato un lungo intervento chirurgico durato diverse ore e ora prosegue la riabilitazione con fisioterapia, con la necessità di un ulteriore intervento osseo per migliorare i risultati. Paola ha descritto il percorso come «una lotta quotidiana», sottolineando i miglioramenti come il piedino più dritto dopo la rimozione del gesso, ma ha anche ribadito che la strada è ancora lunga e richiede risorse e impegno costanti.

Ripartenza personale e rapporto di coppia

Oltre alla dimensione sanitaria, la ex Bonas di Avanti un altro! ha parlato della sfera affettiva: è tornata a convivere con il compagno, con cui è insieme da novembre, e ha detto che l’esperienza l’ha avvicinata a lui. Ha espresso l’intenzione di non lasciare più Michele e di mettere al primo posto il benessere del figlio nella ricostruzione della propria vita pubblica. L’idea è di partire da qui per ricostruire una versione più equilibrata di se stessa, imparando a riconoscere e gestire le fragilità emerse.

Al termine dell’ospitata, le opinioni restano divise: alcuni follower hanno mantenuto posizioni critiche, altri hanno espresso solidarietà per la situazione familiare. Resta il fatto che, tra gossip e commenti social, Paola Caruso ha scelto di raccontare apertamente la propria esperienza, cercando di trasformare un momento difficile in un punto di ripartenza per sé e per Michele.