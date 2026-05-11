Allerta meteo centro-nord: venti di burrasca e temporali in più regioni

La Protezione Civile ha emesso un avviso per venti di burrasca e temporali su diverse regioni del centro-nord: attenzione alle zone appenniniche e agli aggiornamenti ufficiali

Il quadro meteorologico si è fatto nuovamente critico: il Dipartimento della Protezione Civile ha diffuso un avviso valido per lunedì 11 maggio a causa dell’arrivo di un intenso flusso di correnti sud-occidentali. Questo afflusso determinerà venti forti e raffiche che, in alcune aree, potranno raggiungere intensità di burrasca o burrasca forte, con possibili ripercussioni sulla viabilità e sulla stabilità del patrimonio arboreo.

È una situazione da seguire con attenzione, soprattutto nelle aree elevate e lungo i rilievi appenninici.

Le regioni indicate come maggiormente esposte sono Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Marche e Abruzzo, con criticità più accentuate nelle zone interne. La Protezione Civile ha inoltre valutato un’allerta gialla per rischio idrogeologico e temporali su gran parte della Lombardia, sulla Toscana settentrionale e sull’intera Umbria.

Le precipitazioni previste potranno manifestarsi con rovesci intensi, fulminazioni e colpi di vento improvvisi.

Cosa prevede l’avviso e le aree coinvolte

Nel documento ufficiale viene segnalato che, a partire dalle prime ore di lunedì 11 maggio, un campo di correnti sud-occidentali interesserà il centro-nord del paese. Per aree appenniniche e settori interni sono attese raffiche fino a burrasca forte, fenomeno che può favorire la caduta di alberi e creare disagi al traffico e alle infrastrutture.

Il Dipartimento specifica che le condizioni possono evolvere rapidamente e che le informazioni aggiornate sono disponibili nel bollettino nazionale di criticità e nelle informazioni regionali.

Regioni e settori più a rischio

Le regioni citate (Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Abruzzo) risultano le più esposte agli impatti diretti delle correnti, in particolare i settori appenninici e le zone interne dove l’effetto dei venti sarà amplificato. Per alcune aree è stata valutata anche allerta gialla per rischio idrogeologico, segnalando la possibilità di piogge intense e accumuli rapidi che possono generare problemi locali come ruscellamenti, smottamenti o allagamenti.

Rischi pratici e scenari d’impatto

Le conseguenze attese sono variegate: il vento forte aumenta il rischio di caduta alberi, danni a coperture e impianti esposti, mentre i temporali associati possono causare scariche elettriche, grandinate locali e improvvisi colpi di vento. Sul piano idrogeologico, le precipitazioni concentrate in brevi intervalli possono provocare ruscellamenti e criticità nei corsi d’acqua minori. Gli operatori locali e i cittadini sono invitati a valutare la condizione degli alberi lungo le strade e a limitare gli spostamenti non necessari nelle fasce orarie di maggiore intensità meteorologica.

Impatto sulla mobilità e infrastrutture

L’azione combinata di pioggia intensa e vento può determinare disagi alla circolazione, con possibili interruzioni temporanee o rallentamenti su strade statali e regionali. Le autorità raccomandano prudenza alla guida, distanza di sicurezza maggiore e attenzione a possibili detriti sulla carreggiata. In caso di forti raffiche nelle aree montane, è consigliabile evitare tratti esposti e di posteggiare lontano da alberi e strutture instabili.

Prevenzione, comportamenti consigliati e monitoraggio

Il Dipartimento della Protezione Civile ricorda che la gestione dei rischi è coordinata con le regioni, le strutture territoriali e i servizi locali. È utile seguire i bollettini ufficiali pubblicati sul sito del Dipartimento della Protezione Civile e sui canali regionali per informazioni sulle azioni di prevenzione adottate. In presenza di fenomeni intensi è fondamentale non sostare sotto piante o strutture potenzialmente pericolanti e segnalare tempestivamente situazioni di pericolo alle autorità competenti.

Consigli pratici per i cittadini

Alcune semplici misure possono ridurre il rischio: mettere al sicuro oggetti leggeri e complementi all’esterno, chiudere adeguatamente porte e finestre, evitare spostamenti non necessari nelle ore di picco e tenere a portata di mano i canali di informazione ufficiali. In caso di allagamento o danni strutturali, è opportuno non entrare in edifici pericolanti e seguire le indicazioni dei servizi di emergenza. La collaborazione tra cittadini e istituzioni è essenziale per limitare gli impatti dovuti a questa fase di instabilità atmosferica.