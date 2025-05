Meteo di maggio: weekend soleggiato ma instabilità in arrivo

Weekend di sole e caldo

Il weekend si preannuncia all’insegna del sole e di temperature più elevate, con un miglioramento generale delle condizioni meteo. Secondo Lorenzo Tedici, meteorologo di iLMeteo.it, sabato vedrà un cielo prevalentemente sereno al Centro-Nord, mentre al Sud il clima sarà più caldo e soleggiato. Tuttavia, non mancheranno nubi sparse e qualche piovasco, soprattutto al mattino nel Nord Italia.

La situazione migliorerà nel pomeriggio, con schiarite che favoriranno momenti di sole.

Prossima settimana: instabilità in arrivo

Nonostante il weekend prometta bene, la prossima settimana si preannuncia turbolenta. Tra lunedì e martedì, una nuova perturbazione atlantica si avvicinerà all’Italia, portando un aumento della frequenza dei temporali, specialmente nel pomeriggio. Le regioni meridionali saranno le più colpite, con rovesci che potrebbero risultare intensi. Gli esperti avvertono che il maltempo potrebbe persistere per diversi giorni, con un’Italia divisa tra sole al Centro-Nord e maltempo al Sud.

Attenzione al ciclone simil-tropicale

Un ulteriore elemento di preoccupazione è rappresentato da un ciclone simil-tropicale previsto per giovedì 15. Questo fenomeno potrebbe portare venti forti e piogge torrenziali, specialmente nelle regioni meridionali. I modelli meteorologici indicano che il maltempo potrebbe durare per un paio di giorni, creando una situazione di instabilità che richiede attenzione. Gli esperti consigliano di seguire gli aggiornamenti meteo per essere pronti a eventuali cambiamenti.

Temperature e tendenze future

Per quanto riguarda le temperature, non si prevedono eccessi significativi. Il caldo africano, che solitamente caratterizza il mese di maggio, non arriverà prima della terza decade. Fino ad allora, la primavera continuerà a mantenere un clima fresco e piovoso su gran parte del territorio italiano. Gli amanti del sole dovranno quindi pazientare ancora un po’ prima di poter godere di temperature estive.