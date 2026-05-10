La risposta di Teheran apre il tavolo su Hormuz: stop alle ostilità prima del nodo nucleare

La diplomazia internazionale registra un nuovo sviluppo: l’Iran ha inviato ai mediatori pakistani la sua risposta all’ultima offerta statunitense, concentrando la proposta sulla cessazione delle ostilità e sulla sicurezza marittima nello Stretto di Hormuz e nel Golfo Persico. Il documento, segnalato dalle agenzie iraniane, indica un ordine di priorità differente rispetto alle richieste Usa, lasciando il tema nucleare come oggetto di trattativa successiva.

Il contesto sul terreno resta fragile: a dispetto della tregua in vigore, si registrano violazioni e tensioni che rendono urgenti misure pratiche per garantire la libera circolazione delle navi. Nel frattempo, i colloqui diplomatici hanno visto il coinvolgimento discreto del Qatar e del Pakistan, con delegazioni statunitensi impegnate a cercare un’intesa politica di più ampio respiro.

Attori e canali della mediazione

Il passaggio della risposta iraniana attraverso il Pakistan sottolinea il ruolo di Islamabad come canale ufficiale di contatto tra Teheran e Washington. Parallelamente, il Qatar agisce come mediatore informale ma centrale: il primo ministro qatariota ha incontrato a Miami l’inviato della Casa Bianca Steve Witkoff e il segretario di Stato Marco Rubio dopo colloqui a Washington con il vicepresidente JD Vance, segnando una trama diplomatica a più livelli.

Questo doppio binario — canale ufficiale tramite Pakistan e dialogo parallelo tramite Qatar — mira a evitare blocchi nella comunicazione e a costruire una cornice condivisa di lavoro.

Il memorandum come strumento iniziale

Nel vaglio delle parti è emersa l’idea di un memorandum politico piuttosto che di un trattato definitivo: un documento capace di sospendere l’escalation e fissare regole di ingaggio temporanee senza imporre concessioni immediate ai pubblici. Un memorandum può servire a istituire meccanismi di verifica, corridoi marittimi sicuri e impegni sul cessate il fuoco, lasciando le questioni più controverse, come l’uranio arricchito, a negoziazioni successive e più dettagliate.

Il nodo dello Stretto di Hormuz

Al centro della proposta iraniana c’è lo Stretto di Hormuz, crocevia strategico per il commercio energetico mondiale. Teheran chiede che la riapertura e la sicurezza del passaggio siano trattate come priorità: l’obiettivo è assicurare la libertà di navigazione e prevenire blocchi o attacchi che possano trasformare una crisi regionale in uno shock economico globale. Per l’Iran, controllare modalità e garanzie su Hormuz rappresenta una leva negoziale fondamentale; per gli Stati Uniti e i loro alleati, togliere questa leva dal tavolo iraniano è parte della strategia per ridurre la capacità di pressione di Teheran.

Implicazioni per i mercati e la sicurezza

La chiusura o l’interruzione anche parziale dello Stretto avrebbe effetti immediati sui prezzi dell’energia, sulle rotte commerciali e sui costi assicurativi delle navi. La richiesta iraniana di un meccanismo di sicurezza marittima coinvolge quindi aspetti militari, economici e legali: si discutono misure di scorta, pattugliamenti e forme di monitoraggio che possano garantire la circolazione senza ricorrere a escalation belliche.

Punti di attrito: nucleare e ritrattative internazionali

Nonostante la focalizzazione su Hormuz e sul cessate il fuoco, il dossier nucleare rimane un elemento di forte contesa. Il premier israeliano Benjamin Netanyahu ha ribadito la necessità che le scorte di uranio arricchito siano rimosse o rese inoffensive prima di parlare di fine della guerra. Sul versante statunitense, il presidente Donald Trump ha dichiarato di monitorare le rimanenti riserve nucleari iraniane e di voler mantenere la pressione militare e diplomatica se necessario. Queste posizioni evidenziano come la tregua politica e tecnica su Hormuz possa essere condizionata dall’evoluzione del confronto sul nucleare.

Parallelamente, Teheran ha lanciato avvertimenti contro il dispiegamento di navi militari da parte di Regno Unito e Francia nello scacchiere del Golfo, definendo la presenza navale extra-regionale una potenziale escalation. Parigi ha risposto negando un piano di schieramento nello Stretto ma dichiarandosi pronta a intervenire se richiesto, mostrando la sottile tensione tra rassicurazioni pubbliche e posture operative.

Prospettive e scenari possibili

La risposta iraniana via Pakistan non equivale a un accordo definitivo, ma apre una finestra di opportunità per stabilizzare la situazione sul breve termine. Se le parti dovessero accettare un memorandum sulla cessazione delle ostilità e sulla sicurezza marittima, il passo successivo potrebbe essere un negoziato separato e più tecnico sul nucleare. Tuttavia, la tenuta del processo dipenderà dalla capacità degli attori esterni di evitare azioni unilaterali che compromettano la fiducia e dalla concretezza delle garanzie operative nello Stretto.

In assenza di novità vincolanti, rimangono aperti numerosi interrogativi: la tregua resisterà alle provocazioni sul terreno? Gli intermediari riusciranno a tradurre il documento iraniano in misure verificabili? Le risposte nei prossimi giorni definiranno se siamo di fronte a un primo passo verso la de-escalation o a un’altra fase di trattative che si consumerà tra minacce e sospetti reciproci.