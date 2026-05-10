Putin: guerra in Ucraina verso la fine mentre il cessate il fuoco è segnato da accuse reciproche

Il discorso di Putin alla parata del 9 maggio e gli annunci di tregua tra Russia e Ucraina creano un quadro di tensione tra speranza diplomatica e incidenti sul campo

La giornata del 9 maggio 2026 a Mosca è stata caratterizzata da segnali contrastanti: il presidente russo ha dichiarato che la guerra in Ucraina sta «andando verso la fine», ma la stessa giornata è stata attraversata da accuse incrociate sul rispetto dei cessati il fuoco. La tradizionale Parata della Vittoria è stata svolta in forma ridotta, tra maggiori controlli e limitazioni, dopo alcune settimane di attacchi a lunga gittata attribuiti a Kiev che hanno indotto il Cremlino a rafforzare le misure di sicurezza.

Parallelamente, sul fronte diplomatico si sono registrati tentativi di tregua: la Russia aveva annunciato un cessate il fuoco per l’8 e il 9 maggio 2026, mentre il presidente ucraino aveva proposto una sospensione delle ostilità a partire dalla mezzanotte tra il 5 e il 6 maggio. Successivamente, un accordo mediato dagli Stati Uniti, annunciato dal presidente statunitense, ha previsto una tregua di tre giorni a partire da sabato, accompagnata dall’intento di uno scambio di prigionieri.

Il discorso di Putin e la narrativa della parata

Nel suo intervento in piazza, il presidente ha richiamato il valore simbolico della vittoria sovietica sulla Germania nazista per legittimare l’azione odierna, definendo la controparte un «forza aggressiva» sostenuta dall’insieme della NATO. Ha inoltre descritto gli obiettivi russi come giusti e si è detto disponibile a incontrare il presidente ucraino in un terzo Paese purché «tutte le condizioni per un accordo» siano in precedenza definite.

L’appello alla memoria della Seconda guerra mondiale, da sempre centrale nella retorica del leader, è stato usato come elemento di coesione per sostenere la prosecuzione dell’impegno militare.

Parata ridotta e reazioni interne

La cerimonia si è svolta senza i consueti mezzi corazzati esposti sul Red Square per la prima volta quasi vent’anni, e con la presenza di poche delegazioni straniere: tra i partecipanti figuravano i leader degli Stati considerati alleati stretti di Mosca. Le autorità hanno motivato la riduzione con il rischio di attacchi di droni e con la necessità di misure di sicurezza straordinarie, al punto da imporre interruzioni intermittenti della connettività internet nella capitale. Sul piano sociale si è avvertita una certa stanchezza: molti cittadini hanno dichiarato scarsa partecipazione emotiva, segno di un conflitto che ha logorato l’opinione pubblica.

Cessate il fuoco, scambi di accuse e prigionieri

I tentativi di tregua si sono susseguiti con rapidità: la dichiarazione del Cremlino per l’8 e il 9 maggio 2026 è seguita dall’annuncio di Kiev di una sospensione delle ostilità anticipata, a partire dalla mezzanotte tra il 5 e il 6 maggio. Poi è arrivata la mediazione statunitense che ha portato a un cessate il fuoco plurigiornaliero. Nonostante ciò, le parti si sono reciprocamente accusate di violare gli impegni, con episodi di attività di droni e conseguenti vittime civili da entrambe le parti. Le intese comprendevano anche uno scambio di prigionieri previsto con mille detenuti per parte, ma Mosca ha dichiarato di non avere ancora ricevuto proposte concrete da Kiev per dar corso allo scambio.

La mediazione e le condizioni per negoziare

Il clima diplomatico resta fragile: Putin ha posto come condizione la definizione preliminare di tutti i punti di un possibile accordo prima di un incontro diretto con Zelensky, spiegando che ogni colloquio dovrebbe chiudere un percorso negoziale predefinito. Dall’altra parte, il governo ucraino ha invitato la comunità internazionale a sostenere la sua offerta di sospensione delle ostilità, sottolineando che la data del 6 maggio sarebbe stata una prova della serietà di Mosca. Nel frattempo, i colloqui mediati dagli Stati Uniti hanno mostrato limitati progressi, in un contesto in cui l’attenzione geopolitica si è più volte spostata su altre crisi regionali.

Impatto umano e scenari futuri

Il conflitto, ormai al suo quinto anno, ha prodotto un bilancio umano devastante: centinaia di migliaia di morti e una crisi che è stata definita la più sanguinosa in Europa dalla Seconda guerra mondiale. Anche durante le sospensioni ufficiali restano registrati episodi di violenza e vittime civili, a testimonianza della difficoltà a tradurre dichiarazioni politiche in stabilità sul terreno. Le autorità russe, pur affermando di non voler estendere la tregua al momento, non escludono sviluppi futuri, mentre alcuni osservatori internazionali interpretano gli annunci di tregua come segnali di opportunità diplomatiche che però richiedono verifiche puntuali sul rispetto degli accordi.