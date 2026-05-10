Attivista e Nobel Narges Mohammadi: sospesa la pena e trasferita a Teheran

Attivista e Nobel Narges Mohammadi: sospesa la pena e trasferita a Teheran

Le autorità iraniane hanno concesso la liberazione sotto cauzione a Narges Mohammadi, premio Nobel per la Pace 2026, che è stata trasferita in ambulanza a Teheran per ricevere assistenza sanitaria specialistica. Secondo la fondazione che la sostiene, la misura è arrivata dopo circa dieci giorni di ricovero a Zanjan, dove l’attivista era detenuta. Questo spostamento rappresenta un cambiamento significativo nella gestione del suo caso, che ha attirato attenzione internazionale per lo stato di salute critico della detenuta.

Il trasferimento a Teheran è stato motivato dalla necessità di cure più approfondite dal suo team medico personale: la fondazione ha parlato di una sospensione della pena concordata in cambio di una cospicua cauzione. Nei giorni precedenti, gruppi di sostegno e avvocati avevano lanciato l’allarme sul peggioramento della sua condizione, definita dai legali come “tra la vita e la morte” durante la conferenza stampa del 5 maggio 2026.

La cronologia delle cure include un ricovero d’urgenza l’1° maggio e, a fine marzo, un sospetto infarto che aveva già destato preoccupazione.

Le circostanze del rilascio

Fonti vicine alla vicenda riferiscono che la decisione di sospendere temporaneamente la pena si è concretizzata dopo dieci giorni di osservazione clinica a Zanjan. La fondazione ha specificato che la sospensione è stata concessa in cambio di una cauzione definita significativa, e che successivamente Mohammadi è stata trasferita in ambulanza verso la capitale per proseguire le cure.

Questo percorso medico-legale mette in luce come le autorità abbiano valutato la necessità di un trattamento che la struttura locale non poteva assicurare in modo continuativo.

Cosa indica la sospensione della pena

La formula della sospensione della pena implica che la detenzione non è stata annullata in via definitiva, ma temporaneamente sospesa per motivi sanitari. Dal punto di vista legale, ciò consente alle autorità di mantenere il quadro punitivo senza trattenere la persona nella stessa struttura carceraria, mentre il trasferimento verso centri medici più attrezzati può essere autorizzato. Per i sostenitori di Mohammadi, però, questa soluzione resta insufficiente se non accompagnata da garanzie sulla qualità delle cure e sulla trasparenza medica.

Reazioni pubbliche e diplomatiche

La notizia del trasferimento ha suscitato immediatamente reazioni da parte dei comitati di sostegno, organizzazioni per i diritti umani e rappresentanti della stampa internazionale. L’avvocata Chirinne Ardakani aveva chiesto un intervento più deciso già il 5 maggio 2026, sostenendo che la vita della sua assistita fosse in pericolo. Anche gruppi come Reporters Without Borders hanno espresso preoccupazione. Inoltre, la famiglia, con figli residenti all’estero, aveva sollecitato interventi diplomatici per garantire cure adeguate e la possibilità di contatti regolari con il team medico.

Pressioni e richieste di trasparenza

I sostenitori hanno chiesto che venga autorizzato il trasferimento a Teheran per consentire al team medico personale di seguire il decorso clinico in condizioni ottimali. Testimonianze pubbliche hanno denunciato perdita di peso consistente e difficoltà di comunicazione di Mohammadi durante la detenzione, elementi che, secondo gli esperti, possono aggravare le condizioni cardiache. La richiesta di trasparenza sulle terapie e sui risultati clinici resta centrale per chi segue il caso a livello internazionale.

Implicazioni per i diritti umani e il percorso legale

La vicenda mette ancora una volta al centro il ruolo dell’attivismo in Iran: Mohammadi è nota per la sua campagna a favore dei diritti delle donne e per la richiesta di abolizione della pena capitale. Il suo stato di salute e le modalità del trattamento medico in detenzione sollevano domande sulla tutela dei diritti fondamentali dei prigionieri politici. Gli esperti legali ricordano che condizioni carcerarie inadeguate possono configurare violazioni delle norme internazionali, mentre la sospensione temporanea della pena non esaurisce le questioni relative a eventuali cure prolungate o a un trasferimento all’estero.

Per ora, la priorità dichiarata resta il monitoraggio clinico: la fondazione ha confermato che Mohammadi sarà seguita dall’équipe medica nella capitale e che le sue condizioni richiedono osservazione intensiva, vista la presenza di oscillazioni pressorie e problemi cardiaci descritti come pericolosi. La comunità internazionale osserva con attenzione l’evolversi della situazione, che resta al centro del dibattito sui diritti umani e sulla protezione dei detenuti affetti da patologie gravi.