Drappello di attacchi con droni mette alla prova la tregua nel Golfo

La fragile cessate il fuoco che ha cercato di arginare lo scontro regionale è stata messa sotto nuova pressione da una serie di episodi nel Golfo. In poche ore, autorità di diversi Paesi del Golfo hanno segnalato l’uso di droni contro navi e nello spazio aereo nazionale, mentre contromisure e intercettazioni hanno evitato per il momento vittime.

Gli episodi più recenti e il bilancio

Tra le segnalazioni più rilevanti, il ministero della Difesa del Qatar ha comunicato che un mercantile diretto verso il Mesaieed Port è stato colpito da un drone nelle acque qatarine dopo essere partito da Abu Dhabi; l’incendio a bordo è stato domato e la nave ha proseguito la rotta.

Il centro UKMTO ha ricevuto la segnalazione di un cargo centrato da un «proiettile sconosciuto», con solo un piccolo focolaio spento senza vittime né impatto ambientale riportato. Questi episodi, sebbene non abbiano causato perdite di vite umane, aumentano la tensione e complicano la gestione della tregua.

Intercettazioni in cielo

Il Kuwait ha riferito di aver individuato all’alba «diversi droni ostili» nel proprio spazio aereo e di averli neutralizzati secondo le procedure stabilite, senza però precisare l’origine dei velivoli.

Gli Emirati Arabi Uniti hanno invece annunciato l’intercettazione di due droni che, secondo la comunicazione ufficiale pubblicata sulla piattaforma X, sarebbero stati lanciati dall’Iran. L’uso pubblico di sistemi di difesa e la diffusione delle informazioni sulle intercettazioni creano un clima di allerta costante nella regione.

Contesto militare: blocchi, restrizioni e attacchi navali

Sul piano più ampio, la situazione marittima è caratterizzata da una serie di manovre aggressive: l’Iran ha imposto restrizioni al traffico nello Stretto di Hormuz, via strategica attraverso la quale transitava una quota significativa del commercio petrolifero, mentre gli Stati Uniti hanno istituito un blocco di alcuni porti iraniani. Negli ultimi giorni sono stati denunciati vari attacchi contro navi e infrastrutture: gli Stati Uniti hanno dichiarato di aver colpito due petroliere iraniane che, sempre secondo Washington, tentavano di violare il blocco navale.

Minacce e ritorsioni

La IRGC (Guardia rivoluzionaria) ha negato alcune accuse, ma ha anche lanciato ripetuti avvertimenti: ogni attacco contro petroliere o navi commerciali iraniane sarebbe risposto con un «pesante assalto» contro basi e mezzi associati alle forze statunitensi nella regione. Un portavoce del comitato parlamentare per la politica estera e la sicurezza, Ebrahim Rezaei, ha scritto che la «tolleranza» di Tehran sarebbe finita e che qualsiasi aggressione sarà contraccambiata con forza, aggiungendo pressioni retoriche sui destinatari americani.

Negoziazioni, proposte e mediazione

Nonostante la tensione, la tregua rimane formalmente in vigore e sul fronte diplomatico si susseguono tentativi per trasformare l’arresto delle ostilità in un accordo duraturo. L’amministrazione statunitense ha mantenuto la linea secondo cui la sospensione delle operazioni può essere revocata se l’Iran non accetta una proposta in 14 punti che comprende la riapertura dello Stretto di Hormuz e la limitazione del suo programma nucleare. Tra i nodi più spinosi permangono il congelamento di attivi iraniani e richieste di riparazioni per i danni della guerra.

Ruolo di mediatori regionali

Qatar è tornato a farsi promotore della mediazione: il primo ministro Sheikh Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani ha chiesto a tutte le parti di rispondere agli sforzi diplomatici dopo un incontro con il segretario di Stato statunitense indicato nelle comunicazioni ufficiali come Marc Rubio, e ha avuto un colloquio telefonico con il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi. Al Jazeera ha riportato che Stati Uniti e Iran preferiscono mantenere riservati i dettagli delle trattative; mentre il sentimento pubblico in Iran oscilla tra palpabile nazionalismo e crescenti preoccupazioni per l’impatto economico della guerra, come ha osservato il corrispondente locale.

In chiusura, la precarietà della tregua deriva dall’incrocio di pressioni militari, economiche e politiche: gli attacchi via drone e le intercettazioni aeree rischiano di trasformare incidenti isolati in una spirale di ritorsioni, mentre il successo di ogni mediazione dipenderà dalla capacità delle parti di conciliare richieste concrete sulle sanzioni, sugli attivi congelati e sulle garanzie di sicurezza per la navigazione nello Stretto di Hormuz.