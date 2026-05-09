Marcia a Roma per il giorno della vittoria: bandiere, cori e sigle di sinistra

A Roma un gruppo di manifestanti ha sfilato da piazza Vittorio a San Lorenzo per ricordare la vittoria sul nazifascismo, con bandiere e cori comunisti

In una giornata di commemorazione, circa un centinaio di persone si è riunito a Roma per rendere omaggio al Giorno della vittoria contro il nazifascismo. Il corteo, partito da piazza Vittorio e diretto verso il quartiere San Lorenzo, ha voluto ricordare un capitolo cruciale della storia europea: la memoria storica e il richiamo alle lotte antifasciste sono stati al centro dell’azione.

Tra i partecipanti si sono levati canti e inni, mentre lo striscione di apertura evocava con forza un messaggio politico preciso.

L’atmosfera sul percorso ha alternato momenti di tensione simbolica e di raccolta commemorativa: si sono sentiti cori tradizionali e inni associati alla storia della sinistra organizzata, accompagnati da bandiere di vario tipo. Alla testa del corteo campeggiava lo striscione con la scritta “Socialismo o barbarie”, che ha scandito il tono della manifestazione.

L’evento ha combinato la dimensione commemorativa con intenti politici attuali, offrendo uno spazio di testimonianza per gruppi e militanti.

La manifestazione e il percorso

Il concentramento in piazza Vittorio si è trasformato in una marcia contenuta ma visibile, con un numero di partecipanti stimato intorno alle cento persone. Il tragitto verso San Lorenzo è stato scelto per la sua valenza simbolica e per la facilità di riunire diverse realtà associative.

L’evento non ha avuto carattere di massa ma ha voluto sottolineare la continuità di alcune istanze politiche: memoria storica, antifascismo e solidarietà internazionale sono stati elementi ricorrenti nel percorso e nelle fermate corte lungo il tragitto.

I partecipanti e le sigle presenti

Alla marcia hanno partecipato rappresentanti di varie formazioni politiche e collettivi, tra cui Potere al Popolo, Cambiare Rotta, OSA e il Partito Comunista. Queste sigle hanno portato i loro simboli e messaggi, offrendo una fotografia della frammentazione e insieme della cooperazione dell’area della sinistra radicale e comunista. Ogni realtà ha contribuito con proprie bandiere, volantini e interventi verbali, cercando di unire la dimensione commemorativa alla proposta politica attuale, in un clima di reciproco riconoscimento e visibilità.

Simboli, slogan e messaggi

La presenza delle bandiere rosse è stata più evidente, affiancata da vessilli di paesi o cause internazionali come le bandiere di Cuba e della Palestina. I manifestanti hanno intonato canti storici e cori comunisti, mentre lo striscione iniziale recitava con chiarezza lo slogan principale: Socialismo o barbarie. Questi simboli hanno rinnovato il legame tra la memoria della lotta antifascista e le rivendicazioni politiche contemporanee, trasformando la marcia in un atto pubblico di testimonianza.

La dimensione sonora e visiva

Gli inni e i cori hanno scandito il ritmo del corteo, contribuendo a una forte componente emotiva e identitaria. Visivamente, le bandiere e gli striscioni hanno caratterizzato il percorso e reso percettibile la presenza politica del gruppo anche nelle vie del quartiere. L’uso di simboli internazionali come le bandiere di Cuba e Palestina ha indicato un orizzonte di solidarietà oltre i confini nazionali, inserendo la commemorazione in un contesto di alleanze e riferimenti internazionali.

Contesto storico e ragioni della scelta

Il richiamo alla storia è rimasto centrale: la manifestazione ricordava infatti il significato della vittoria sul nazifascismo e la liberazione dell’Europa. In particolare si è sottolineato che 81 anni fa, nel 1945, l’Armata rossa sovietica fece capitolare la Germania hitleriana, un dato storico citato per riaffermare l’importanza della memoria. Per i partecipanti questa memoria è anche strumento di attualizzazione: il passato viene evocato per criticare tendenze politiche considerate pericolose e per rivendicare politiche sociali alternative.

Pur essendo una manifestazione numericamente contenuta, l’evento ha offerto uno spaccato della militanza politica attiva nelle strade di Roma, capace di coniugare ricordo storico e rivendicazione contemporanea. La scelta del percorso, la composizione delle sigle presenti e l’enfasi sui simboli hanno tracciato un quadro coerente: una commemorazione pubblica che funge anche da piattaforma per messaggi politici e sociali.