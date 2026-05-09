Al Pincio le celebrazioni per la Giornata dell'Europa

Roma, 9 mag. (askanews) – In occasione della Giornata dell’Europa, la Rappresentanza della Commissione europea e l’Ufficio di collegamento del Parlamento europeo in Italia, hanno promosso a Roma diverse iniziative dedicate ai cittadini e ai giovani, per avvicinarli ai valori e alle opportunità dell’Unione Europea. Cuore delle celebrazioni la Terrazza del Pincio a Villa Borghese, dove si sono alternati momenti di informazione, spettacolo e confronto.”Giornata che ricorda un momento storico, la dedicazione a Schumann, che evidenza in modo molto chiaro quelli che sono i valori dell’Europa: libertà, democrazia, pace, che davamo per scontati e che mai come in questo momento sono in discussione.

Quindi è molto importante riaffermare, con forza, il ruolo dell’Europa e anche soprattutto definire, per il futuro, quella che è la prospettiva, soprattutto per le nuove generazioni” ha dichiarato Raffaele Fitto, Vice Presidente del Parlamento Europeo.Attorno al palco centrale si sono svolti talk, performance artistiche e musicali, mentre i ragazzi di PizzAut e del progetto La Nuova Arca hanno curato i momenti di ristoro.”Ricorda l’inizio dell’integrazione europea, un’Europa che ha garantito in tutti questi anni la pace, la democrazia, i diritti e la libertà e vogliamo oggi festeggiare questi valori e garantirli anche per il futuro” ha aggiunto Claudio Casini, Capo Rappresentanza della Commissione europea a RomaPaolo Sarullo e Flavia Rizza, con la Fondazione “Uniti per Paolo Ets” e il Servizio Polizia Postale e per la Sicurezza Cibernetica, hanno affrontato i temi della violenza giovanile, del bullismo e del cyberbullismo, mentre l’attrice Ludovica Martino ha invece parlato di identità, amicizia, social e salute mentale.Presenti anche gli atleti olimpionici delle Forze Armate e i Legend della scherma e della pallavolo Stefano Pantano e Valerio Vermiglio.

La Banda dell’Esercito ha aperto la giornata con l’Inno italiano e quello europeo. Altro momento di grande impatto simbolico il dispiegamento della più grande bandiera europea d’Europa (20×30 metri), insieme a studenti e cittadini. Chiusura con uno show realizzato con quattrocento droni, che hanno ricreato coreografie ispirate a simboli e valori dell’Unione Europea, oltre a immagini della bandiera italiana ed europea.