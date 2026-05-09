Flotilla, la moglie di Abukeshek esulta per la liberazione del marito

Roma, 9 mag. (askanews) – Sally Issa, moglie di Saif Abukeshek, il cittadino spagnolo di origini palestinesi prelevato dalla Marina Israeliana al largo di Creta e portato in Israele per essere interrogato, annuncia alla folla a Barcellona l’imminente liberazione di suo marito e dell’attivista Thiago Àvila, entrambi detenuti illegalmente. “Ho appena ricevuto comunicazione da parte del ministro (degli Esteri spagnolo, José Manuel) Albares che Israele rilascerà nelle prossime ore il cittadino spagnolo di origini palestinesi detenuto in Israele”, ha annunciato Sally Issa nel video diffuso dalla Global Sumud Flotilla.Israele rilascerà oggi i due attivisti fermati sulla flotilla diretta a Gaza, Saif Abukeshek e il brasiliano Thiago Avila, prima di consegnarli alle autorità per l’immigrazione in vista della loro espulsione, come reso noto dai legali di Adalah in un comunicato.”L’agenzia di intelligence israeliana Shabak ha informato il team legale di Adalah che gli attivisti e leader della Global Sumud Flotilla (GSF), Thiago Avila e Saif Abukeshek, saranno rilasciati dalla detenzione israeliana oggi, sabato 9 maggio 2026″, si legge nel comunicato di Adalah.

I due “saranno consegnati alle autorità israeliane per l’immigrazione nel corso della giornata e tenuti in custodia in attesa dell’espulsione”.