Attacchi online al bambino di Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione: la reazione dei genitori

Un commento offensivo al bambino di Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione durante un saggio ha provocato la replica pacata ma netta del padre, riaccendendo il confronto su bullismo online e tutela dei minori

Negli ultimi anni i social sono diventati uno spazio in cui spesso le reazioni istintive prendono il sopravvento sulla riflessione: critiche affrettate, giudizi estetici e attacchi personali emergono con facilità anche contro soggetti vulnerabili. In questo contesto si inserisce l’episodio che ha coinvolto i volti noti di Uomini e Donne, Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione, i quali sono genitori di due figli: Domenico Ethan, nato il 25 luglio 2019, e Mario Achille, nato il 9 novembre 2026.

Dopo che Rosa ha condiviso alcune storie Instagram di un saggio con protagonista il primogenito, un utente ha formulato osservazioni offensive sull’aspetto del bambino.

Il commento, arrivato via messaggio privato, sottolineava che il piccolo fosse malvestito nonostante i genitori frequentino sfilate e mondo della moda. Nel filmato il bambino indossava semplicemente jeans, polo e sneakers, nulla di appariscente o inappropriato, ma per l’hater questo era sufficiente per esprimere disprezzo.

La vicenda è stata resa pubblica da Pietro, che ha rilanciato la conversazione mostrando il messaggio e condividendo la sua risposta, offrendo così un esempio di come un genitore pubblico ha deciso di reagire a un attacco rivolto a un minore.

La dinamica dell’attacco e la reazione pubblica

L’episodio è iniziato con una normale condivisione familiare: foto e video del saggio scolastico pubblicati nelle storie Instagram da Rosa, pensati per celebrare un momento della vita del bambino.

L’utente che ha scritto in privato ha espresso disappunto sul look del bambino con toni sprezzanti, azione che sottolinea la facilità con cui si passa dal giudizio all’offesa. Pietro ha deciso di rispondere rendendo il messaggio pubblico, non per alimentare lo scontro, ma per denunciare l’insensibilità di certi commenti. La sua replica ha messo in luce come attaccare l’estetica di un minore d dica più sull’autore del commento che sul bambino stesso.

Il contenuto del messaggio

Nel messaggio privato ripubblicato da Pietro si leggeva un tono di biasimo verso i genitori, con frasi che suggerivano una contraddizione tra l’apparente interesse per la moda e la presunta trascuratezza nel vestire il bambino. Anche se non si trattava di un insulto esplicito, il sottotesto era chiaramente denigratorio e volto a colpire un minore. Questo tipo di interventi, apparentemente banali, rientrano nella categoria del commento denigratorio che può avere un impatto sproporzionato quando il bersaglio è un soggetto giovane e meno protetto.

La replica di Pietro

La risposta di Pietro ha scelto la via della fermezza composta: ha ricordato che criticare l’aspetto di un bimbo di sei anni «dice molto di più su chi sei tu e non su chi siamo noi», augurando all’interlocutore di apprendere una visione più profonda delle cose. Questa reazione, sobria ma decisa, è stata apprezzata da molti utenti perché evita l’escalation ma al tempo stesso richiama responsabilità e rispetto. Il gesto di rendere pubblica la conversazione ha avuto anche una funzione deterrente, mostrando che non si può colpire impunemente chi è più fragile.

Perché i commenti rivolti ai minori sono particolarmente problematici

I bambini coinvolti in vicende mediatiche subiscono spesso conseguenze diverse rispetto agli adulti: il potenziale effetto sulle loro emozioni e sulla percezione di sé può essere significativo. Quando un attacco arriva attraverso i social network, diventa parte di un archivio pubblico che può essere riutilizzato o amplificato. L’uso di parole sprezzanti verso un minore rientra nell’ambito del bullismo online, fenomeno che non riguarda solo offese immediate ma anche la costruzione di una narrativa negativa che può seguire la vittima nel tempo.

Impatto sui genitori e responsabilità collettiva

I genitori, specie se figure pubbliche come Rosa e Pietro, si trovano a mediare tra la protezione della famiglia e la dimensione pubblica della loro vita. La scelta di condividere momenti privati porta benefici e rischi: da un lato favorisce il legame con il pubblico, dall’altro espone i figli a giudizi che spesso superano i limiti del rispetto. È fondamentale, quindi, che la comunità digitale assuma una responsabilità più ampia, segnalando commenti offensivi, educando al rispetto e ricordando che dietro a uno schermo ci sono persone reali, spesso giovani e vulnerabili.

Linee guida per rispondere e prevenire

La vicenda mostra anche buone pratiche: reagire senza aggressività, come ha fatto Pietro, può ribaltare la narrazione e restituire dignità al bersaglio dell’attacco. È consigliabile conservare i messaggi offensivi, segnalare gli account che diffondono odio e proteggere la privacy dei minori limitando contenuti sensibili. In più, piattaforme e community dovrebbero rafforzare gli strumenti di moderazione per tutelare i più giovani. Infine, promuovere l’educazione digitale nelle scuole e nelle famiglie aiuta a contrastare il fenomeno alla radice, trasformando episodi isolati in occasioni di riflessione collettiva.

In chiusura, quello capitato a Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione non è un caso isolato ma un promemoria: il rispetto verso i minori sui social non è negoziabile. Gestire la propria immagine pubblica implica anche salvaguardare chi non può difendersi allo stesso modo, ricordando che parole e giudizi lasciano tracce e responsabilità.