Perché Tara Gabrieletto ha lasciato Cristian Gallella: la versione dell'ex corteggiatrice

Nella memoria del pubblico la storia tra Tara Gabrieletto e Cristian Gallella nasce nello studio di Uomini e Donne nel 2012 e si concretizza con il matrimonio del 2016. Dopo anni di apparente serenità, la coppia annunciò la rottura nel 2026. A distanza di sei anni, Tara ha offerto a FanPage una ricostruzione della sua versione: un lungo periodo di dubbi e la scoperta di elementi che, a suo avviso, hanno segnato la fine del rapporto.

In questo racconto emergono parole chiave come fiducia, tradimento e il tentativo di ricostruire una vita privata lontano dalle telecamere.

I motivi della rottura

Secondo Tara, alla base della decisione di chiudere quel capitolo c’è stata una serie di comportamenti considerati inaccettabili: messaggi e registrazioni vocali trovate nelle chat del marito che hanno portato a dubbi profondi.

Per lei il tradimento non è solo un atto fisico, ma anche una violazione emotiva: quando qualcuno cerca altrove supporto, attenzione o confidenze, si crea una frattura che difficilmente si ricuce. Pur ammettendo la difficoltà di avere una prova definitiva, Tara sottolinea che per lei la durata e la reiterazione di quel comportamento rappresentavano una scelta netta, incompatibile con la vita di coppia che aveva immaginato.

Le prove e la scelta

Lei racconta di aver visto messaggi e ascoltato audio che l’hanno convinta a reagire: in cinque giorni lasciò Roma e si trasferì a Vicenza, prendendo una casa in affitto per ripartire da zero. Questa decisione, rapida ma ponderata, nasce dalla consapevolezza che quando la fiducia si lacera profondamente, il ritorno alla normalità sarebbe stato un percorso distruttivo per entrambi. Tara paragona la fiducia a un oggetto rotto: si può tentare di ripararlo, ma rimane la traccia del danno; questa immagine ha guidato la sua scelta di interrompere la convivenza e cercare una nuova stabilità.

La vita dopo la separazione

Dopo la rottura, Tara racconta di aver vissuto mesi difficili perché era ancora profondamente innamorata e quella separazione fu dolorosa. L’ex tronista tentò più volte una riconciliazione, ma l’idea di una vita sospesa, fatta di continue verifiche e controlli, risultava insostenibile: lei non voleva vivere sotto il peso di un sospetto perenne. Oggi i due non sono più in contatto: i rapporti sono gestiti tramite i rispettivi legali, e Tara dichiara di non nutrire rancore, limitandosi a sperare che l’altro stia bene. Il percorso legale è ancora in corso: l’avvocato di Tara ha ottenuto la separazione lo scorso ottobre e il divorzio dovrebbe arrivare tra maggio e giugno.

La nuova relazione e il lavoro

A distanza di tempo, Tara ha ricostruito una quotidianità diversa accanto a Vincenzo Alesiani, conosciuto nel 2026 tramite un’amica in comune. Di lui dice che è una persona di grande bontà, con un passato segnato da difficoltà che non merita. La nuova relazione è descritta come un approdo sereno in cui Tara ha potuto ritrovare fiducia e leggerezza. Parallelamente, l’ex corteggiatrice ha ampliato il suo impegno professionale: lavora come toelettatrice e operatrice cinofila, trovando negli animali uno spazio di cura e di equilibrio. Pur vivendo qualche problema fisico legato al lavoro, come la cuffia dei rotatori infiammata, continua la fisioterapia e l’attività fisica per preservare il suo benessere.

Aspetti legali e prospettive future

Dal punto di vista giudiziario, il procedimento che porta al divorzio è seguito dagli avvocati delle parti e si avvia verso la conclusione tra maggio e giugno. Nonostante la chiusura formale, Tara non esclude la possibilità di guardare oltre con fiducia: ha dichiarato che non avrebbe problemi a risposarsi se incontrasse la persona giusta, ribadendo però che il partner non deve pagare per il suo passato. Sul fronte professionale, non chiude le porte a un possibile ritorno in televisione, ma sottolinea il desiderio di mostrarsi autentica e matura rispetto all’immagine passata.

Nel bilancio finale di questa vicenda c’è una donna che ha scelto la propria serenità: la versione di Tara evidenzia come la convinzione di non poter recuperare una fiducia perduta l’abbia spinta a cambiare vita. Tra ricordi pubblici e ricomposizioni private, il racconto mette in luce l’importanza di rispetto, trasparenza e la ricerca di un equilibrio emotivo lontano dai riflettori. Oggi, pur mantenendo il passato nel proprio bagaglio, Tara guarda avanti con la determinazione di chi ha deciso di rimettersi in piedi con responsabilità e chiarezza.