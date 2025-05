Francesca Polizzi, ex corteggiatrice del celebre dating show Uomini e Donne, è tornata a far parlare di sé non per nuove vicende sentimentali, ma per un racconto personale che ha scosso i suoi fan. Dopo aver spiegato le ragioni che l’hanno spinta ad abbandonare il programma, la giovane ha deciso di aprirsi su un capitolo doloroso della sua vita privata.

Una confessione choc che ha lasciato il pubblico senza parole e acceso i riflettori su una realtà purtroppo ancora troppo diffusa.

UeD, il dramma dell’ex corteggiatrice Francesca Polizzi

In un lungo sfogo condiviso sui social, l’ex protagonista di Uomini e Donne ha raccontato di aver tenuto a lungo nascosto quanto accaduto, prima di maturare la scelta di parlarne pubblicamente.

“Quando la gentilezza viene fraintesa. Ho cercato di restare in silenzio. Di ignorare. Di essere la persona matura che tanti si aspettano. Ma oggi, che dovrebbe essere una giornata da dedicare a chi ci vuole bene, mi trovo ancora a leggere parole d’odio“.

Francesca Polizzi ha raccontato di essere vittima di un crescente malessere provocato da una persona che, approfittando della sua visibilità, avrebbe iniziato a perseguitarla con offese, insinuazioni e minacce, tanto da spingerla a rivolgersi alle forze dell’ordine.

Si tratterebbe di una conoscenza superficiale risalente all’infanzia, con cui non ha mai avuto un vero rapporto. Un semplice scambio di saluti, interpretato come un’apertura, avrebbe innescato una vera e propria campagna d’odio. La Polizzi ha preferito non rivelarne l’identità, limitandosi a dire che il nome comincia con la lettera R.

“C’è chi si spaccia per qualcuno a me vicino, quando non lo è affatto. E continua a farlo, diffondendo odio. Vi dico solo che inizia per R, se dovesse contattarvi diffamandomi (visto che siamo arrivati a questo punto)”.

UeD, il dramma dell’ex corteggiatrice Francesca Polizzi: la denuncia

Francesca Polizzi ha riferito di aver raccolto elementi utili per dimostrare quanto stava accadendo e di essersi già rivolta alle autorità. Tuttavia, ha raccontato di aver ricevuto una risposta deludente, ricordando come in questura le sarebbe stato detto di contattare le forze dell’ordine solo nel caso in cui l’individuo si fosse presentato direttamente sotto casa.

L’ex corteggiatrice ha deciso di condividere la sua esperienza non solo per denunciare quanto sta vivendo, ma anche per sensibilizzare l’opinione pubblica su una forma di violenza spesso ignorata. Ha evidenziato che esporsi sui social non giustifica in alcun modo l’accettazione di insulti o molestie.