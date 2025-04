Clamoroso a “Uomini e Donne”. Francesca Polizzi si è autoeliminata dal trono di Gianmarco Steri. La corteggiatrice si è poi sfogata sui social. Ecco cosa ha detto.

Uomini e Donne: Francesca Polizzi abbandona il trono di Gianmarco Steri

La decisione di Francesca Polizzi ha lasciati tutti senza parole. La corteggiatrice ha infatti deciso di autoeliminarsi dal trono di Gianmarco Steri a “Uomini e Donne”.

Francesca, tra l’altro, sembrava essere una delle preferite del tronista anche se, nelle ultime settimane, tra i due sembrava essere calato il gelo. Steri ha anche accusato Francesca di stare troppo sui social così la stessa corteggiatrice, proprio sui social, ha voluto sfogarsi e spiegare come mai ha deciso di lasciare il dating show di Maria De Filippi. Ecco cosa ha detto.

Uomini e Donne: le prime parole di Francesca Polizzi dopo aver lasciato il programma

Francesca Polizzi ha deciso di lasciare “Uomini e Donne“. La corteggiatrice di Gianmarco ha voluto rilasciare sui social le prime parole dopo l’autoeliminazione. Ecco cosa ha detto: “visto che non sapete cosa inventarvi per denigrarmi, ho fatto un grande errore: mettere da parte qualcosa che mi piaceva per un’altra persona. Mi sono messa nei suoi panni e, immaginando i dubbi che poteva avere, ho deciso di accantonare i social. Era il mio modo per dire: ‘posso farne a meno. Per me la vita è altro’. Se ti fa stare più sereno sono disposta a questo. Oggi però ho imparato che non bisogna annullarsi per qualcun altro. Ho sempre usato i social, mi ha sempre divertito creare il mio spazio qui e continuerò a farlo.”