Xi vede Trump: "Programma Maga e rinnovamente Cina possono coesistere"

Pechino, 14 mag. (askanews) – Il leader cinese Xi Jinping ha dichiarato che il rinnovamento della Cina e il programma del movimento MAGA possono coesistere, durante un discorso pronunciato in occasione di un banchetto organizzato al termine dei suoi colloqui con il presidente americano Donald Trump.”I popoli cinese e americano sono entrambi grandi popoli.

La realizzazione del grande rinnovamento della nazione cinese e il movimento MAGA (Make America Great Again) possono benissimo coesistere, sostenersi a vicenda nel raggiungimento dei propri obiettivi e contribuire al benessere di tutto il mondo”, ha affermato Xi.