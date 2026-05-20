Rimpasto di governo in Bolivia per tentare di spegnere le proteste

Il presidente Rodrigo Paz cerca di sedare il malcontento con un rimpasto dei ministri mentre sindacati, lavoratori e sostenitori di Evo Morales mantengono blocchi e manifestazioni

La Bolivia vive un momento di forte tensione: il presidente Rodrigo Paz ha dichiarato l’intenzione di riorganizzare il suo cabinet nella speranza di attenuare uno stato di agitazione sociale che dura da settimane. Le manifestazioni, partite da richieste salariali e proteste contro il costo e la qualità dei carburanti, si sono trasformate in mobilitazioni di ampia portata che hanno coinvolto contadini, minatori, insegnanti e sostenitori politici.

L’azione del governo per correggere la rotta include aperture al dialogo, ma la popolazione mostra frustrazione per la situazione economica generale e per le decisioni di politica economica percepite come troppo orientate al libero mercato.

Le cause principali del malcontento

Dietro le piazze e i blocchi stradali ci sono motivazioni concrete: la riforma economica voluta dall’esecutivo, l’eliminazione di alcuni sussidi ai carburanti e le segnalazioni di carburante di scarsa qualità hanno alimentato il senso di ingiustizia.

Per molti settori il taglio dei sussidi ha significato un aumento immediato dei costi di trasporto e produzione, mentre il problema della benzina ha scatenato proteste dei trasportatori per i danni ai mezzi. I sindacati, incluso il potente centro dei lavoratori, hanno posto al centro delle loro richieste aumenti salariali e garanzie su servizi essenziali, facendo emergere una crisi che è al contempo economica e sociale.

Impatto dei blocchi e delle carenze

I blocchi stradali, usati come strumento di pressione, hanno paralizzato scambi commerciali e rifornimenti: migliaia di veicoli sono rimasti bloccati, supermercati e ospedali hanno registrato carenze e le attività quotidiane hanno subito interruzioni significative. Le associazioni di imprese stimano perdite economiche giornaliere che aggravano una situazione già precaria. Il governo sostiene che alcune proteste sono strumentalizzate per destabilizzare l’ordine democratico, mentre i manifestanti replicano che si tratta di una protesta popolare contro scelte politiche che incidono sulla vita quotidiana.

Dinamiche politiche e accuse reciproche

La crisi è anche politica: il presidente non dispone di una maggioranza parlamentare solida e il panorama partitico rimane frammentato. Il governo indica come responsabile della mobilitazione alcuni esponenti dell’opposizione, accusandoli di voler sfruttare le tensioni per creare disordine. Dall’altra parte, le forze sociali e i partiti legati all’ex leadership storica affermano che le misure economiche hanno colpito strati vulnerabili della popolazione e chiedono soluzioni strutturali. In questo clima, annunci di arresti, scontri con la polizia e l’uso di gas lacrimogeni hanno fatto salire il livello dello scontro pubblico.

Dialogo, repressione o mediazione?

Tra le risposte possibili si alternano trattative locali, interventi delle forze dell’ordine e richieste di mediazione internazionale da parte di paesi vicini. Il governo ha negoziato intese con alcune categorie, ottenendo la sospensione di alcune proteste, ma il malcontento rimane diffuso. Gli appelli alla calma convivono con l’adozione di misure di ordine pubblico, e più attori internazionali hanno espresso preoccupazione per l’escalation. Il delicato equilibrio tra sicurezza e apertura al dialogo è diventato l’elemento cruciale per evitare un ulteriore peggioramento della situazione.

Il ruolo di Evo Morales e le ricadute internazionali

Al centro delle tensioni politiche resta la figura dell’ex presidente Evo Morales, la cui influenza mobilita ancora significative fette dell’elettorato. I sostenitori legati alla sua esperienza politica sono scesi in piazza a fianco di altri settori, mentre il governo lo accusa di fomentare la protesta per obiettivi politici. Parallelamente, la crisi ha attirato l’attenzione regionale: paesi vicini e alleati internazionali hanno preso posizione, alcuni condannando ogni tentativo di destabilizzazione e altri offrendo aiuti umanitari per affrontare le carenze di beni essenziali. Le dichiarazioni di sostegno esterno contribuiscono a complicare ulteriormente il quadro politico.

Prospettive e scenari possibili

Il rimpasto annunciato dal presidente Paz rappresenta una mossa mirata a ricomporre le tensioni politiche e a costruire canali di ascolto più efficaci con le varie componenti sociali. Tuttavia, la sua efficacia dipenderà dalla capacità di affrontare le cause economiche profonde: inflazione, deficit di bilancio e fiducia pubblica indebolita non si risolvono solo con cambi di nomi ai vertici. L’esito della crisi rimane incerto, e il futuro politico del paese dipenderà dalla qualità dei negoziati interni e dalla gestione delle pressioni esterne.