Denunce di violenze sui partecipanti della Flotilla ad Ashdod

Il team legale dell’ong Adalah che ha assistito i membri della Flotilla trattenuti nel porto di Ashdod ha documentato una serie di racconti raccolti direttamente dai detenuti. Queste dichiarazioni descrivono una combinazione di lesioni fisiche e trattamenti che i denuncianti definiscono come maltrattamento e degrado, contestando modalità operative messe in atto durante l’intercettazione e la fase successiva di detenzione.

Le informazioni provengono da colloqui con i partecipanti e dalla raccolta di segnalazioni mediche e verbali: le fonti legali segnalano casi che vanno da ferite ricorrenti a episodi di presunte molestie a sfondo sessuale. L’obiettivo del racconto è mettere insieme un quadro complessivo delle condizioni riportate dai detenuti senza sostituirsi alle indagini formali, ma evidenziando elementi concordanti nelle testimonianze raccolte.

Tipologie di ferite e condizioni mediche denunciate

Secondo le testimonianze, tra le segnalazioni note si trovano riferimenti a persone ospedalizzate che sono poi state dimesse dopo le cure; in particolare il team legale indica la presenza di almeno tre casi di questo tipo. Inoltre, i racconti riportano che diverse decine di partecipanti presentavano sintomi compatibili con fratture costali e difficoltà respiratorie conseguenti, un quadro che richiede attenzione medica specialistica e follow up per valutare possibili complicazioni a medio termine.

Strumenti di forza e ferite non letali

Tra le modalità di uso della forza segnalate figura l’impiego frequente di taser e la presenza di ferite attribuite a proiettili di gomma, in particolare durante le fasi di intercettazione in mare. Le descrizioni indicano che questi strumenti hanno provocato dolore intenso e, in alcuni casi, lesioni visibili; la combinazione di shock elettrico e impatto da proiettile può spiegare alcuni dei problemi respiratori e del dolore toracico lamentati dai detenuti.

Degrado, molestie e trattamento della dignità personale

Oltre agli aspetti sanitari, le testimonianze raccolte enfatizzano episodi di umiliazione e molestie a contenuto sessuale che avrebbero accompagnato la detenzione. I racconti descrivono atteggiamenti e azioni che i partecipanti percepiscono come finalizzati a degradare la loro dignità, inclusi comportamenti verbali e fisici che hanno suscitato forte disagio e indignazione tra le persone coinvolte.

Rimozione forzata del hijab e impatto sulle donne

Un elemento ricorrente riguarda il trattamento riservato a diverse donne presenti nella Flotilla: secondo le segnalazioni, a più partecipanti femminili sarebbe stato strappato o rimosso con forza il hijab da parte delle autorità. Questo gesto viene descritto non solo come una violazione della privacy fisica ma anche come una forma di umiliazione simbolica, con impatti psicologici immediati e potenzialmente duraturi per chi lo ha subito.

Raccolta delle prove e possibili sviluppi legali

Il team legale che ha assistito i detenuti ha provveduto a raccogliere le testimonianze e a documentare i casi di maggiore gravità, incluse segnalazioni mediche e dichiarazioni scritte. Questo materiale costituisce la base per eventuali azioni legali o richieste di chiarimenti formali alle autorità competenti. È importante sottolineare che si tratta di segnalazioni emerse da persone direttamente coinvolte e che, per chiarire responsabilità e dinamiche, sono necessari ulteriori accertamenti indipendenti.

Le denunce riportate sollevano questioni anche di carattere più ampio, relative a standard di trattamento dei detenuti e al rispetto di diritti fondamentali durante operazioni di sicurezza. La documentazione raccolta dall’ong e la diffusione delle testimonianze potranno alimentare richieste di verifica e monitoraggio da parte di organismi internazionali o di autorità giurisdizionali competenti, in funzione di una valutazione oggettiva delle responsabilità.