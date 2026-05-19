Ribaltamento di un hovercraft sul lago Baikal: vittime e soccorsi in Buryatia

Soccorsi e inchieste dopo il ribaltamento di un airboat sul Baikal che ha causato vittime tra i turisti

Un grave incidente ha colpito una spedizione turistica sulle coste orientali del lago Baikal, nella repubblica di Buryatia. Secondo le autorità locali, un hovercraft di tipo airboat dotato di grandi eliche si è capovolto vicino al promontorio noto come Turtle Rock, causando la morte di almeno cinque persone e mettendo in moto operazioni di soccorso estese.

Le informazioni ufficiali indicano che a bordo c’erano circa 18 passeggeri, ma le dinamiche esatte dell’incidente rimangono al centro di accertamenti.

Le squadre di emergenza hanno tratto in salvo tredici persone, tra cui un minorenne, e alcuni partecipanti sono stati trasferiti in strutture sanitarie locali. Fonti del ministero delle emergenze russo hanno riferito che il natante era operativo e senza guasti evidenti prima del capovolgimento, mentre testimoni e primi rapporti investigativi suggeriscono che il mezzo potrebbe essere stato sovraccaricato.

L’evento ha fatto emergere domande sulla sicurezza delle escursioni sul Baikal e ha spinto gli organi inquirenti a intervenire con rapidità.

Il naufragio e le operazioni di salvataggio

Le operazioni di soccorso si sono svolte in condizioni difficili, a breve distanza dalla riva; i soccorritori hanno operato coordinando squadre marine e terrestri per recuperare superstiti e vittime.

Gli interventi hanno privilegiato la rapidità, vista la natura del mezzo a eliche e la temperatura dell’acqua, che comporta rischi elevati di ipotermia. Le autorità locali e federali hanno collaborato per mettere in sicurezza l’area e per assistere i familiari delle persone coinvolte, mentre i soccorsi proseguono fino a che non saranno chiarite tutte le circostanze.

Bilancio delle persone coinvolte

Secondo i dati riportati dal ministero delle emergenze, su 18 persone a bordo 13 sono state salvate, comprendendo un minore, e cinque corpi sono stati recuperati dalle squadre di ricerca. Rapporti preliminari dell’ufficio del procuratore della repubblica avevano in un primo momento indicato che alcune persone erano ancora in acqua e che c’era almeno un ricoverato, riflettendo la natura fluida delle informazioni nelle prime fasi delle operazioni. Le autorità hanno specificato che il numero dei presenti e l’identificazione delle vittime sono stati confermati man mano che procedevano i soccorsi.

I sospetti: cause possibili e apertura dell’inchiesta

Il ribaltamento ha subito attirato l’attenzione degli organi investigativi: il Comitato investigativo federale ha avviato una procedura penale per accertare eventuali violazioni di sicurezza che abbiano portato alla morte dei passeggeri. Tra le ipotesi principali indagate figura il sovraccarico del natante, cioè il trasporto di un numero di persone superiore alla capacità prevista, che può compromettere stabilità e manovrabilità. In parallelo si sta verificando lo stato dell’imbarcazione prima della partenza e le condizioni operative dell’equipaggio, al fine di ricostruire una catena causale precisa.

Verifiche tecniche e responsabilità

Le autorità stanno esaminando il certificato di navigabilità del mezzo, la manutenzione effettuata e le eventuali autorizzazioni rilasciate per l’escursione, oltre a raccogliere testimonianze dei sopravvissuti e dei testimoni oculari. Il concetto di affidabilità operativa assume rilievo in questa fase: se emergessero negligenze nell’organizzazione dell’escursione o omissioni nelle ispezioni, potrebbero scattare responsabilità penali e amministrative per gli organizzatori e per gli operatori coinvolti.

Il contesto del Baikal e i pericoli per i visitatori

Il lago Baikal, riconosciuto come sito UNESCO, è noto per le sue condizioni ambientali estreme: in molte stagioni dell’anno le acque e i tratti ghiacciati richiedono attenzione supplementare. Tra gennaio e aprile il lago si ghiaccia, offrendo superfici di ghiaccio particolarmente limpide e spesse che attraggono visitatori, mentre le strade di ghiaccio vengono normalmente utilizzate quando lo spessore è sufficiente, tipicamente nei mesi centrali della stagione fredda. Tuttavia, anche in questo contesto si sono verificati incidenti gravi.

Negli ultimi mesi si sono registrati altri episodi mortali collegati ai movimenti sui ghiacci e in navigazione: tra gennaio e febbraio alcuni turisti sono annegati mentre attraversavano il lago a bordo di veicoli su strade di ghiaccio, e in un’altra occasione, l’8 maggio, una barca è affondata sul fiume Amga nella regione della Jakuzia, causando allarmi circa il rispetto delle normative di sicurezza in acqua. Questi eventi sottolineano la necessità di regole rigorose e controlli stringenti per le escursioni turistiche in aree naturali delicate come il Baikal.

Le autorità locali hanno promesso approfondimenti e misure per prevenire analoghi incidenti futuri, mettendo in rilievo l’importanza di linee guida chiare per gli operatori turistici, verifiche di capacità di carico e formazione del personale. L’incidente sul Baikal riporta al centro del dibattito pubblico il tema della sicurezza in ambienti naturali estremi e la responsabilità di chi organizza e gestisce le attività ricreative in aree sensibili.