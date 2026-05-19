Uno scosso incredibile all’interno della destra italiana con un cambio di colori politici che è destinato a fare rumore per i prossimi giorni dato che il volto che ha deciso di fare il passo è stata sempre al centro dell’attenzione in uno dei partiti più votati a livello nazionale.

Futuro Nazionale, nuovo approdo politico e segno del cambiamento

Il partito fondato da Roberto Vannacci, Futuro Nazionale è attivo da pochi mesi ma sin da subito le idee dell’ex Generale dell’Esercito hanno influenzato esponenti dei partiti di destra italiani che si sono ritrovati e si ritroveranno.

Difatti vi saranno stravolgimenti notevoli nei partiti di maggioranza che vedranno esponenti di lunga data cambiare colore e cercare un nuovo viatico di lavoro e di visione della politica interna del paese.

Vannacci dopo l’esperienza da europarlamentare ha deciso di arrivare prepotentemente nella politica nazionale per garantire un partito che possa essere un’alternativa concreta in vista delle elezioni politche del 2027.

Laura Ravetto, l’addio alla Lega e l’ingresso nel nuovo partito

La notizia più chiaccherata di oggi è senza dubbio il passaggio di Laura Ravetto dalla Lega a Futuro Nazionale partito di Vannacci.

Il Generale ha commentato con entusiasmo l’ingresso di Ravetto nel partito come riportato da La Repubblica – “una personalità politica di consolidata esperienza, con cinque legislature in Parlamento e ruoli di rilievo ricoperti nel corso della sua attività istituzionale” – la presentazione della deputata avverrà giovedì a Salsomaggiore Terme in occasione dell’evento “Guerra e Pace”.

Oltre al fondatore Vannacci, hanno lasciato la Lega, Rossano Sasso ed Edoardo Ziello, l’arrivo di Ravetto allarga il roster a disposizione di Vannacci complici l’arrivo di Cristina Patelli e Gigliola Topazzo, ex assessore del Comune di Biella.