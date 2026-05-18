Grandi cambiamenti per i partiti nei sondaggi politici. Scopriamo tutte le percentuali dei vari partiti, alcuni dei quali stanno facendo dei passi avanti più significativi rispetto ad altri.

Sondaggi politici, cambia tutto per i partiti: chi sale e chi scende

Dopo un periodo delicato in ambito dei consensi, il centrodestra sta manifestando una risalita nei sondaggi politici.

Quest’area di governo ritrova vigore, nonostante non abbia ancora toccato i picchi registrati nei mesi passati. Fratelli d’Italia sta trovando una stabilità, mantenendo la prima posizione con una percentuale del 28,4%. Anche Forza Italia e la Lega stanno ottenendo recuperi significativi, arrivando rispettivamente all’8,3% e al 7,1%. Futuro Nazionale scende leggermente, con un 3,5%.

Per quanto riguarda le forze di minoranza, troviamo il Partito Democratico a consolidare il suo ruolo di principale forza di opposizione, con una crescita dei consensi che arriva al 22,1%. Il Movimento 5 Stelle sta subendo un arretramento, con il 12,5%. Alleanza Verdi e Sinistra e Italia Viva mantengono i dati stabili, con un 6,5% e un 2%.

Lieve segno positivo anche per +Europa.

Sondaggi politici: le tendenze degli istituti

Dagli istituti di ricerca arrivano tendenze differenti, a volte opposte, nei confronti delle forze politiche. Per quanto riguarda Fratelli d’Italia, l’Istituto Piepoli ha assegnato il 29%, mentre Emg la quota più bassa del 26,6%. Situazione simile per il Partito Democratico, con il 22,8% per Only Numbers e il 21,5% per Piepoli. Quest’ultimo ha assegnato il 13% al Movimento 5 Stelle e OnlyNumbers l’11,9%.

La Lega ha ottenuto risultati migliori con Emg e Only Numbers, d’accordo con l’8%, mentre l’istituto Piepoli ha assegnato un 6%. Forza Italia ottiene l’8,8% da Tecné e il 7,5% da Swg. L’Alleanza Verdi e Sinistra oscilla tra il 6,8% rilevato da Swg e il 6,2% stimato da Termometro Politico. Azione ha una stima più alta con Swg, al 3,4%, e una stima più bassa da Piepoli ed Emg, al 2,5%. Per Futuro Nazionale il valore più elevato appartiene a Swg con il 3,9% e il più basso a Tecné con il 3,1%. A chiudere il quadro troviamo Italia Viva, tra il 2,7% di Emg e il 2,4% di Termometro Politico e Tecné, e +Europa, tra l’1,9% di Emg e l’1,4% di Tecné.