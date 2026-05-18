Arrivano nuovi aggiornamenti dall’Ospedale Maggiore di Bologna, dove sono stati ricoverati i pazienti rimasti feriti dall’auto guidata da Salim El Koudri, che si è gettato sulla folla.

Auto sulla folla a Modena, parla il medico: importanti aggiornamenti sulle condizioni dei feriti

Ci sono buone notizie sulle condizioni dei pazienti rimasti feriti dall’auto lanciata sulla folla a Modena.

Ne ha parlato Carlo Coniglio, direttore dell’Unità operativa di Rianimazione dell’ospedale Maggiore di Bologna. L’uomo di 55 ricoverato in Rianimazione, uno dei cinque pedoni investiti da Salim El Koudri, ha finalmente ripreso conoscenza.

Il medico ha dichiarato che l’uomo è in “condizioni stabili e in miglioramento” e che “ha parlato con i familiari che erano presenti al momento del suo risveglio”.

Nello stesso ospedale è ricoverata anche la moglie di 55 anni, rimasta gravemente ferita nella tentata strage. Le sue condizioni sono ancora critiche, ma in lieve miglioramento.

Auto sulla folla: le condizioni degli altri pazienti

Ci sono aggiornamenti anche sui pazienti ricoverati all’Ospedale Civile di Baggiovara, a Modena. La donna di 69 anni ha un quadro clinico complesso e grave, ma presenta segni di miglioramento che hanno spinto i medici a staccarla dai supporti ventilatori.

La donna di 53 anni è sempre in gravi condizioni, ma il suo quadro clinico è rimasto stabile. Il paziente di 59 anni che ha subito un trauma facciale ha una prognosi di 30 giorni e presenta un quadro clinico stabile e condizioni buone.