Meloni propone l'estensione della deroga al Patto per far fronte alla crisi energetica

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha inviato una missiva ufficiale alla presidente della Commissione europea Ursula Von der Leyen, chiedendo che la Clausola di salvaguardia nazionale prevista dal Patto di Stabilità sia estesa per includere misure contro la crisi energetica. Nella lettera, la premier sottolinea come l’attuale contesto internazionale stia determinando scostamenti significativi nei prezzi dell’energia, con effetti diretti su famiglie, imprese e finanze pubbliche.

La richiesta italiana fa leva su un argomento centrale: se l’UE riconosce la necessità di flessibilità finanziaria per la difesa, lo stesso principio dovrebbe applicarsi quando si tratta di proteggere la stabilità economica e sociale minacciata da un shock energetico. Il testo della comunicazione richiama anche l’opportunità di un utilizzo più efficace del programma SAFE, che prevede per l’Italia prestiti a condizioni agevolate fino a 14,9 miliardi di euro.

La richiesta di Roma a Bruxelles

Nel documento inviato a Bruxelles, il governo italiano argomenta che la crisi in Medio Oriente e le tensioni nello Stretto di Hormuz, unite agli effetti dell’aggressione russa all’Ucraina, stanno causando impatti «pesantissimi e spesso asimmetrici» sui costi energetici. Per questo motivo Meloni chiede esplicitamente che la deroga prevista per spese di difesa venga temporaneamente estesa anche alle misure straordinarie per la sicurezza energetica, senza modificare i limiti massimi di scostamento oggi previsti dalla normativa europea.

Motivazioni e richiami politici

La linea del governo è duplice: da un lato affermare l’impegno dell’Italia nel rafforzare la sicurezza e la difesa europea, dall’altro evidenziare che la capacità produttiva e la resilienza delle economie dipendono anche dall’accesso a energia a costi sostenibili. Nel testo della lettera si insiste sull’importanza che l’UE dia «un segnale di coerenza, di buon senso e di vicinanza ai cittadini», argomentando che sostenere imprese e famiglie nell’affrontare il caro energia rende le economie più solide e quindi più in grado di contribuire alla difesa comune.

La risposta della Commissione e le posizioni interne

Da Bruxelles la posizione è rimasta ferma: secondo il portavoce della Commissione Olof Gill, le opzioni presentate agli Stati membri per affrontare l’emergenza energetica non includono al momento l’attivazione della National Escape Clause per l’energia, poiché la gamma di strumenti delineata deve restare «all’interno di un quadro di vincoli fiscalmente responsabili». La Commissione però ha precisato di monitorare l’evoluzione della situazione.

Tensioni nella maggioranza

Sul piano interno, il dibattito tra alleati appare vivace: il ministro della Difesa Guido Crosetto ha sollecitato un’accelerazione delle decisioni, mentre emergono frizioni legate alla definizione delle priorità di spesa. Il vicepremier Matteo Salvini ha adottato toni più decisi, arrivando a dichiarare che, qualora Bruxelles non conceda l’estensione della deroga, l’Italia potrebbe comunque procedere autonomamente per tutelare cittadini e imprese.

Implicazioni pratiche e scenari futuri

Se la richiesta italiana ottenesse accoglimento, il governo potrebbe utilizzare la flessibilità per finanziare interventi mirati a calmierare i prezzi dell’energia, sostenere i settori produttivi più esposti e proteggere il potere d’acquisto delle famiglie. L’alternativa, avverte Roma, è la difficoltà di giustificare all’opinione pubblica l’eventuale ricorso al programma SAFE alle condizioni oggi previste.

Al contrario, un rifiuto o un rinvio da parte della Commissione potrebbe spingere il governo a esplorare altre strade politiche e finanziarie, compresa una gestione nazionale più indipendente degli interventi, con possibili implicazioni per il dialogo con la UE e per la coesione interna della maggioranza.

Conclusioni

La missiva della premier mette al centro un tema che intreccia economia, sicurezza e percezione pubblica: la richiesta di estendere la deroga al Patto per includere l’energia è pensata come una risposta rapida a uno shock esogeno che mina la stabilità sociale. La decisione di Bruxelles e gli sviluppi politici interni determineranno il perimetro operativo del governo italiano e la tenuta del confronto tra necessità di flessibilità e vincoli di bilancio.