La Segretaria del Partito Democratico, Elly Schlein, è stata ospite della penultima puntata di “Che Tempo Che Fa”, condotta come sempre da Fabio Fazio. Ecco come è andata.

Che Tempo Che Fa, ospite di Fabio Fazio è Elly Schlein

Nella penultima puntata di “Che Tempo Che Fa“ di Fabio Fazio è stata ospite la Segretaria del Partito Democratico Elly Schelin.

Tra i vari argomenti, la politica ha detto, in sostanza, come si legge su Libero.it, che il modello a cui il nostro Paese dovrebbe ispirarsi è la Spagna di Pedro Sanchez, dai diritti civili alla ricetta economica. Poi però c’è stato un attimo di imbarazzo. Ecco che cosa è accaduto.

Che Tempo Che Fa, Fazio mette in difficoltà Schlein: la gaffe sul nucleare della Spagna

Come visto Elly Schlein è stata ospite di “Che Tempo Che Fa“. Sul tema dell’energia, la Segretaria del PD ha detto: “Bisogna abbassare il costo dell’energia, ma soprattutto quello delle bollette per rilanciare il potere d’acquisto delle famiglie. Una cosa che sta facendo già la Spagna. Mi chiedo, perché non possiamo farlo noi guardando cosa fanno gli altri all’estero e applicare le ricette che funzionano?” Fabio Fazio, però, ribatte chiedendo alla Schlein: “Ma Segretaria va detto però che la Spagna ha l’energia nucleare e questo influisce sull’abbattimento dei costi.

Lei cosa ne pensa?” Un pò in imbarazzo e in difficoltà, la Segretaria del PD risponde: “Sì, però anche sulle rinnovabili stanno facendo un grande lavoro, quello che dovremmo fare noi.”