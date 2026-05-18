Un matrimonio che unisce mondo digitale e spettacolo, tra social network e volti noti della musica italiana. La storia d’amore tra Emanuele Ferrari e Andrea Iori si è trasformata in un evento seguito online e caratterizzato da una cerimonia originale, resa ancora più speciale dalla presenza di Orietta Berti come celebrante.

Il matrimonio dell’influencer Emanuele Ferrari con Andrea Iori

Il matrimonio tra Emanuele Ferrari (EMI), influencer molto attivo sui social e appassionato di cucina, e Andrea Iori, interior designer, si è svolto in una cornice raffinata e suggestiva: Villa Spalletti di San Donnino di Liguria, nel territorio di Casalgrande Casalgrande. La cerimonia ha avuto un elemento distintivo che ha attirato grande attenzione: la presenza come officiante della cantante Orietta Berti, scelta che ha reso l’evento ancora più originale e personale.

I due sposi hanno condiviso anche sui social alcuni momenti della giornata, mostrando un’estetica coordinata e luminosa: entrambi in abiti chiari, con completi bianchi e dettagli sobri, si sono presentati sorridenti e mano nella mano. La fotografia pubblicata ha rapidamente raccolto una forte partecipazione online, con una valanga di interazioni e commenti in pochissimo tempo, superando le decine di migliaia di “mi piace” e generando reazioni entusiaste come “Viva gli sposi” e “Auguri ragazzi”.

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Il matrimonio dell’influencer Emanuele Ferrari e Andrea Iori: Orietta Berti celebra le nozze

Il rapporto tra Ferrari e Orietta Berti non nasce per caso: i due si sono conosciuti grazie a collaborazioni lavorative legate ai contenuti food, quando l’influencer ha coinvolto la cantante nei suoi video dedicati ai dolci e alla tradizione emiliana. Da quella collaborazione è nata una relazione di stima e amicizia che ha portato anche alla partecipazione di Emi in un videoclip del brano Chi ama chiama, rafforzando ulteriormente il legame tra i due mondi.

La dimensione social è stata centrale anche nel racconto del matrimonio: il post con la frase “È successo” ha segnato simbolicamente l’annuncio pubblico dell’unione, accompagnato da immagini che includono anche la cantante sullo sfondo. In rete, la condivisione ha immediatamente generato un forte coinvolgimento della community, tra congratulazioni e messaggi affettuosi, confermando la popolarità dell’influencer e la curiosità attorno alla sua storia personale. Nel tempo, infatti, Ferrari ha anche raccontato aspetti più intimi del proprio percorso, parlando della relazione con Andrea come di un punto di svolta personale, ricordando: “Ho capito di non essere sbagliato quando ho conosciuto Andrea”. La coppia ha inoltre scelto per la celebrazione una colonna sonora contemporanea e romantica come Celestial, che ha contribuito a definire il tono moderno della cerimonia.

Infine, mentre il matrimonio di Emi e Andrea continua a circolare sui social come evento molto seguito, Orietta Berti si prepara anche a un momento importante della propria vita privata: le nozze del figlio Otis, già padre di due bambine, che la cantante ha più volte definito una presenza fondamentale e trasformativa nella sua quotidianità.