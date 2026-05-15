La nascita della seconda figlia di Natalia Paragoni e Andrea Zelletta ha attirato l’attenzione del pubblico non solo per la gioia dell’evento, ma anche per alcuni dettagli emersi nei giorni successivi, come la scelta del nome e il racconto delle difficoltà legate al parto. Un momento privato che la coppia ha condiviso gradualmente sui social, suscitando curiosità e partecipazione tra i fan.

Il parto cesareo di Natalia Paragoni e il racconto della nuova quotidianità

Il percorso verso la nascita non è stato semplice. Rispetto alla prima esperienza, questa volta la coppia ha dovuto affrontare un parto cesareo, su cui non sono stati diffusi dettagli clinici specifici. La stessa influencer ha raccontato apertamente le difficoltà del post-operatorio, spiegando: “Mille volte il parto normale, per mia esperienza personale.

Il cesareo è comunque un’operazione che ha bisogno di più tempo per guarire”. A rendere tutto più complicato è stata anche una forte tosse che ha intensificato il dolore: “Ho avuto anche la tosse, quindi un dolore, mamma mia!”.

Nonostante la fatica, Paragoni ha condiviso anche momenti di grande emozione, come l’incontro tra le due sorelline: “Era agitata e super curiosa.

Quando l’ha vista le si sono illuminati gli occhi”. Accanto al racconto della sofferenza fisica, non è mancato un messaggio rivolto alle altre madri: “Siamo donne e la forza è la nostra più grande risorsa”. Dopo sette anni di relazione, la coppia continua così a consolidare un equilibrio familiare sempre più stabile, tra nuove sfide e una quotidianità che si arricchisce con l’arrivo della piccola Beatrice.

Natalia Paragoni cambia nome alla figlia, l’annuncio: “Era troppo”

Natalia Paragoni e Andrea Zelletta hanno accolto la loro seconda figlia il 5 maggio 2026, ampliando la famiglia già formata dalla primogenita Ginevra, nata nel 2023. L’annuncio è stato diffuso solo alcuni giorni dopo il parto, scelta dettata dal desiderio di vivere con riservatezza le prime ore dopo la nascita. La bambina è arrivata alla 36ª settimana e 3 giorni, ma fin da subito le sue condizioni sono risultate ottime: “è una grande mangiona”, ha raccontato la madre.

Nelle prime ore sui social è emersa una curiosità legata al nome: inizialmente la culla riportava la scritta “Beatrice Partenope”, facendo pensare a un doppio nome. In seguito, però, la dicitura è stata modificata. La stessa Paragoni ha chiarito il motivo attraverso Instagram: “Partenope lo volevamo come secondo nome per un nostro ricordo, ma poi abbiamo capito che due nomi e due cognomi erano troppo”.

Di conseguenza, la registrazione ufficiale è stata semplificata in Beatrice Zelletta Paragoni. Anche la scelta del nome principale non è stata casuale: a proporlo è stata la sorellina Ginevra, con l’appoggio del padre, che secondo la stessa influencer si è “semplicemente adattato”.