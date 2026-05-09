Fiocco rosa per l’ex coppia di Uomini e Donne, genitori bis: l’annuncio e...

Fiocco rosa per l’ex coppia di Uomini e Donne, genitori bis: l’annuncio e...

Secondo fiocco rosa per l’ex coppia di Uomini e Donne: l'annuncio sui social della nascita di Beatrice e il tenero incontro con la sorellina Ginevra.

Nuova gioia per la coppia nata a Uomini e Donne: Natalia Paragoni e Andrea Zelletta sono diventati genitori per la seconda volta. Il 5 maggio è nata la piccola Beatrice, annunciata sui social insieme ai primi dolcissimi momenti in famiglia e all’incontro con la sorellina Ginevra.

Dalla tv alla famiglia: un amore che cresce da sette anni

La storia tra i due ex volti di Uomini e Donne continua a consolidarsi nel tempo, trasformandosi in un percorso di vita stabile e ormai lontano dagli studi televisivi. Dopo la nascita della primogenita Ginevra, arrivata nel 2023, la coppia vive ora un nuovo capitolo con l’arrivo della secondogenita. Un legame costruito giorno dopo giorno che li ha resi una delle coppie più longeve nate nel dating show.

Oggi la famiglia è completa, anche se — come ricordano molti fan — all’appello manca ancora un passo importante: la proposta di matrimonio che Natalia, da tempo, “reclama”.

L’annuncio social dell’ex coppia di Uomini e Donne, genitori bis: “È nata Beatrice”

È arrivata una nuova gioia in casa di Natalia Paragoni e Andrea Zelletta, la coppia nata a Uomini e Donne.

La secondogenita è venuta alla luce il 5 maggio e si chiama Beatrice. L’annuncio è stato condiviso direttamente dai genitori sui social, dove hanno raccontato con emozione l’arrivo della piccola e i primi momenti in famiglia.

Solo pochi giorni prima, Natalia aveva già anticipato ai follower un indizio sul nome, svelando la lettera iniziale “B”. Oggi, invece, la famiglia si è allargata ufficialmente e la neonata è stata accolta tra le braccia dei genitori e della sorellina maggiore Ginevra. Proprio l’incontro tra le due bambine è stato documentato online e ha subito conquistato i fan per la sua dolcezza. “5/5/2026 Beatrice💜” è il messaggio che ha sintetizzato tutta la loro felicità condivisa.