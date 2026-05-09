La nuova puntata del Grande Fratello Vip è stata segnata da forti tensioni e confronti sempre più accesi tra i concorrenti. Al centro della scena, in particolare, lo scontro tra due protagoniste dell’edizione, che ha rapidamente acceso il dibattito sia all’interno della Casa che sui social, rendendo il clima sempre più instabile a ridosso della finale.

Scontro acceso nella Casa del Grande Fratello Vip

Dopo il confronto particolarmente acceso tra Alessandra Mussolini e Antonella Elia, la puntata ha cambiato registro con l’intervento di Ilary Blasi, che ha introdotto un nuovo segmento dedicato a una concorrente criticata dagli altri inquilini per un presunto atteggiamento poco trasparente davanti alle telecamere.

Prima del faccia a faccia, è stata trasmessa una clip riepilogativa delle tensioni nate nella Casa. Subito dopo la concorrente ha reagito duramente, dichiarando: “Rimango senza parole, anche un po’ confusa…Francesca tu vuoi passare sempre per buona, poi però ci sono momenti in cui tiri dritto…Cosa non ti piace di me? Solo perchè ho messo in evidenza il fatto che tu non sia stata coerente con te stessa…Quello che tu hai raccontato sono state delle falsità…”.

Grande Fratello Vip, scontro tra Adriana Volpe e Francesca Manzini: “Sei proprio perfida e subdola”

Il clima si è ulteriormente acceso con l’esplosione del confronto tra Adriana Volpe e Francesca Manzini, diventato rapidamente uno dei momenti più tesi della puntata. L’attrice e imitatrice ha risposto con fermezza alle accuse, puntando il dito contro la coinquilina per aver utilizzato aspetti personali nella discussione: “Lo stai rifacendo…Non ci si crede…La smetti? Rispondi su ciò che sei tu…Non ti difendere usando le mie debolezze e con la mia persona…Non te lo permetto…Stai parlando della mia persona, non ne parli…Difenditi per chi è Adriana…”.

Lo scontro è proseguito senza tregua, con Adriana Volpe che ha ribattuto difendendosi dalle accuse ricevute: “Mi hai dato della falsa e che non mi racconto…Io invece dico da che pulpito…Ti sei raccontata tante bugie, una marea…”. Parole che hanno immediatamente alimentato il dibattito anche fuori dalla Casa. La replica della Manzini è stata ancora più dura, con toni molto accesi: “Che perfidia…Sei proprio perfida e subdola…E’ la verità? No, non lo è…Io ho fatto presa di coscienza…Non ti faccio parlare della mia vita privata…Ho solo protetto una persona, non ci provare…”.

Nonostante la forte contrapposizione, Volpe ha tentato di riportare il confronto su toni più equilibrati, riconoscendo anche alcuni aspetti positivi della coinquilina: “A me piace la Francesca divertente, artistica, quella che è sensuale, ironica e autoironica…Ma rimango delusa quando vedo una Francesca che attacca su una cosa che sa benissimo che non ha fondamenta…”. Tuttavia, la chiusura della Manzini ha spento ogni possibilità di distensione: “Non ti attaccare a queste cose…Parla di te…Che ci sei venuta a fare qua se non ti racconti?”.

Uno scontro che, secondo molti spettatori, potrebbe lasciare strascichi importanti nelle dinamiche future della Casa.