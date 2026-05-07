L’edizione 2026 del GF Vip entra nel vivo della sua fase finale con un clima sempre più acceso, segnato da nuove tensioni nella Casa e verdetti che stanno cambiando gli equilibri del gioco. Tra le protagoniste assolute spicca Alessandra Mussolini, già al centro delle dinamiche più discusse e tra le prime finaliste ufficiali, mentre il reality si avvicina al traguardo tra sorprese e forti reazioni dei concorrenti.

Finaliste e tensioni nella Casa del GF Vip

L’edizione 2026 del Grande Fratello Vip, condotta da Ilary Blasi, sta entrando nel momento decisivo e lo fa con una svolta che ha immediatamente acceso discussioni sia tra i concorrenti sia tra il pubblico. Le prime due finaliste ufficiali sono Antonella Elia e Alessandra Mussolini, due figure che nel corso del percorso televisivo si sono distinte per personalità forti, confronti accesi e dinamiche spesso al centro dell’attenzione.

Subito dopo l’annuncio, Alessandra ha commentato con grande stupore: “Sono felicissima, è stato un colpo tremendo”, lasciando trasparire quanto l’esito fosse inatteso anche per lei. Nel frattempo, all’interno della Casa, la reazione di Adriana Volpe ha contribuito ad alimentare ulteriormente la tensione: “Siamo rovinati, cioè lei finalista insieme ad Antonella, succederà il finimondo, non oso pensare ai prossimi giorni, lei libera di dire tutto quello che vuole”, una dichiarazione che fotografa un clima sempre più instabile e carico di possibili nuovi scontri.

GF Vip, colpo di scena: aereo per Alessandra Mussolini con un messaggio inaspettato

In questo contesto teso, un episodio inatteso ha contribuito a cambiare l’atmosfera: un aereo ha sorvolato la struttura portando un messaggio diretto alla Casa. È stata Antonella Elia a notarlo per prima, attirando l’attenzione degli altri inquilini e dando il via a una corsa verso il giardino. Sul cielo è apparso uno striscione inequivocabile: “ALESSANDRA TOP TOP TOP”. Un messaggio semplice ma dal forte impatto simbolico, che ha confermato il sostegno del pubblico nei confronti della Mussolini.

Circondata dagli abbracci degli altri concorrenti, Alessandra Mussolini ha ringraziato i fan per un gesto percepito come una spinta decisiva in vista della fase finale del programma.