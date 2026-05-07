Dopo la vittoria al festival di Sanremo 2026, Sal Da Vinci sta vivendo un momento d’oro. Il cantante , però, ha dovuto prendere una decisione improvvisa. Ecco cosa è successo.

Sal Da Vinci: a breve l’Eurovision Song Contest

Con “Per sempre sì”, Sal Da Vinci ha trionfato al festival di Sanremo 2026 e sarà dunque lui a rappresentare l’Italia all‘Eurovision Song Contest che quest’anno si terrà dal 12 al 16 maggio a Vienna.

Ma non è finita qui, tra un paio mesi Sal Da Vinci partirà per un lungo tour che terminerà in autunno inoltrato. Grande attesa soprattutto per le date del 25 e 26 settembre all‘Arena Flegrea di Napoli. Tantissimi impegni dunque per il cantautore che si è quindi trovato a dover prendere una decisione.

Sal Da Vinci lascia il programma Tv: “Scelta obbligata”

Come abbiamo appena visto, Sal Da Vinci sta per iniziare un periodo ricco di impegni musicali, tra l’Eurovision Song Contest e il lungo tour. Il cantautore ha così deciso di chiudere un ciclo, dicendo addio al programma Tv “Pazzi di pizza”. Per ben cinque stagioni questo programma gli ha permesso, insieme a Fabio Esposito, di mostrarsi al pubblico in una veste diversa, più familiare.

Ora però è tempo di dedicare tutte le sue energie alla musica.