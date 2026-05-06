E’ scontro tra Al Bano e Romina Power, con la figlia dei due cantanti, Cristel Carrisi, che si è schierata dalla parte della madre. Ecco cosa è successo.

Al Bano e Romina Power, è scontro totale

Romina Power, ospite a “Belve” aveva parlato delle mancanze dell’ex marito, Al Bano, soprattutto dopo la scomparsa della figlia Ylenia, quando il cantautore decise di tornare al lavoro.

Parole però che non sono piaciute al cantautore pugliese che nel salottino di Mara Venier a “Domenica In“ ha raccontato che, dopo la scomparsa nel nulla della figlia, ha fatto tutto quello che poteva e che sia lui che Romina furono costretti a tornare al lavoro per motivi contrattuali. Lo scontro poi si è spostato sui social, dove sono intervenuti i figli, in particolare Cristel.

Cristel Carrisi, le durissime parole contro il padre Al Bano: “Un narcisista”

Dopo le due versioni differenti di Al Bano e Romina Power, è intervenuta con un tweet la figlia Cristel Carrisi, che sembrerebbe prendere la posizione della madre anche se va detto che il nome del padre non viene citato nel post: “è comunque nessuno si arrabbia di più di un narcisista che si sente accusato di qualcosa che ha assolutamente fatto…” Sarà davvero riferito ad Al Bano?