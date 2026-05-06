Tregue violate, Pussy Riot e attacchi contro gli asili ucraini - Notizie dall'Ucraina, Adnkronos

Kiev accusa la Russia di avere violato il cessate il fuoco con oltre cento droni e missili, mentre l’Ucraina colpisce la Crimea e aumenta la pressione psicologica su Mosca alla vigilia del 9 maggio. Crescono le misure di sicurezza attorno a Putin, tra timori di attentati, sabotaggi e tensioni inte...

Kiev accusa la Russia di avere violato il cessate il fuoco con oltre cento droni e missili, mentre l’Ucraina colpisce la Crimea e aumenta la pressione psicologica su Mosca alla vigilia del 9 maggio. Crescono le misure di sicurezza attorno a Putin, tra timori di attentati, sabotaggi e tensioni interne. Sullo sfondo, la guerra arriva anche alla Biennale di Venezia, tra proteste ucraine e contestazioni delle Pussy Riot contro la presenza russa.

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