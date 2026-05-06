Forum Comunicazione 2026: Colombo (Arper), ‘tone of voice nasce da vision e mission aziendale’

“La costruzione e la governance di un Tone of Voice deve partire dalla vision e dalla mission dell'azienda. È importante che queste siano le radici per costruire il modo in cui la marca o l'azienda raccontano il proprio percorso, i propri obiettivi e il vero e proprio nucleo del perché si lavora...

“La costruzione e la governance di un Tone of Voice deve partire dalla vision e dalla mission dell’azienda. È importante che queste siano le radici per costruire il modo in cui la marca o l’azienda raccontano il proprio percorso, i propri obiettivi e il vero e proprio nucleo del perché si lavora in un determinato contesto.

Il tono, poi, non è solo il tono di voce, ma è il core di un’azienda o di una marca; si inserisce all’interno di un sistema di comunicazione, sia interna che esterna e anche all’interno dei principali punti di aggancio dell’esecuzione di una strategia aziendale, in questo caso di marketing”.

Così Simona Colombo, Chief Marketing Officer Arper, intervenendo alla XIX edizione del Forum Comunicazione, evento di punta per la comunicazione d’impresa e istituzionale in Italia, organizzato da Comunicazione Italiana – For Human Relations presso la sede di Assolombarda a Milano.

https://www.youtube.com/watch?v=NZ1-uSOQjiM