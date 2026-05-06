Forum Comunicazione 2026: Cavallo e De Michelis (Altroconsumo), ‘fiducia nasce da coerenza, ascolto

“Il Tone of Voice oggi non è solo il modo con cui l'azienda parla al proprio pubblico, ma in cui costruisce la propria credibilità. Ecco perché questa credibilità diventa oggi il fattore determinante, che deve essere sottoposto anche alla prova. Quindi c'è un tema di identità, di coerenza e ...

“Il Tone of Voice oggi non è solo il modo con cui l’azienda parla al proprio pubblico, ma in cui costruisce la propria credibilità. Ecco perché questa credibilità diventa oggi il fattore determinante, che deve essere sottoposto anche alla prova. Quindi c’è un tema di identità, di coerenza e di verifica su cui noi possiamo intervenire”.

Così Federico Cavallo, Head of Public Affairs & Media Relations Altroconsumo, intervenendo alla XIX edizione del Forum Comunicazione, evento di punta per la comunicazione d’impresa e istituzionale in Italia, organizzato da Comunicazione Italiana – For Human Relations presso la sede di Assolombarda a Milano. Al contempo, Benedetta De Michelis, Manager Business Development B2You Altroconsumo, conclude spiegando che “E’ necessario, quindi, passare da come scriviamo e cosa viene scritto al ‘chi siamo’. E’ importante per generare fiducia che ci sia trasparenza, coerenza tra quello che viene detto e i comportamenti che l’azienda ha nel corso del tempo, e anche costruire una relazione autentica con i propri consumatori.

Questo può essere fatto solo se alla base di ogni attività di comunicazione delle aziende vi è l’ascolto di ciò che vogliono i consumatori e l’integrazione della loro voce nella propria strategia”.

https://www.youtube.com/watch?v=t27jWJkS3n0