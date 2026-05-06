Biennale di Venezia, la protesta di PussyRiot e Femen: “Il sangue è l'arte della Russia”

Blitz delle Pussy Riot questa mattina ai Giardini della Biennale di Venezia per protestare contro l’apertura del padiglione russo.
Insieme alle attiviste russe anti-Putin qualche centinaio di manifestanti aderenti a gruppi e movimenti vicini ai dissidenti russi che si battono contro la repressione culturale.
Oltre a gridare slogan contro Putin e il suo regime, i manifestanti hanno lanciato fumogeni con i colori della bandiera ucraina.
La manifestazione – a quanto apprende l’Adnkronos – non avrebbe causato danni.
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