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Biennale di Venezia, la protesta di PussyRiot e Femen: “Il sangue è l'arte della Russia”

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Blitz delle Pussy Riot questa mattina ai Giardini della Biennale di Venezia per protestare contro l'apertura del padiglione russo. Insieme alle attiviste russe anti-Putin qualche centinaio di manifestanti aderenti a gruppi e movimenti vicini ai dissidenti russi che si battono contro la repressione ...

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Blitz delle Pussy Riot questa mattina ai Giardini della Biennale di Venezia per protestare contro l’apertura del padiglione russo.

Insieme alle attiviste russe anti-Putin qualche centinaio di manifestanti aderenti a gruppi e movimenti vicini ai dissidenti russi che si battono contro la repressione culturale.

Oltre a gridare slogan contro Putin e il suo regime, i manifestanti hanno lanciato fumogeni con i colori della bandiera ucraina.

La manifestazione – a quanto apprende l’Adnkronos – non avrebbe causato danni.

📹© via X/@ZthmZxuKL8gUDbT

https://www.youtube.com/shorts/NKFd3xSMLQQ