Forum Comunicazione 2026: Mazzocchi (Storyfactory), ‘eccesso di contenuti, identità è centrale’

“Viviamo in un tempo in cui la proliferazione dei contenuti è diventata il principale problema della comunicazione. Lo era già prima, ma nell'era delle intelligenze artificiali questo tema è diventato fondamentale. In tale contesto, le aziende si devono confrontare e non devono promuovere la pr...

“Viviamo in un tempo in cui la proliferazione dei contenuti è diventata il principale problema della comunicazione. Lo era già prima, ma nell’era delle intelligenze artificiali questo tema è diventato fondamentale. In tale contesto, le aziende si devono confrontare e non devono promuovere la proliferazione dei contenuti, ma lavorare in sottrazione, perché viviamo in un momento in cui il tono di voce può essere facilmente replicato dall’Ai.

E’ importante, quindi, che le stesse aziende si interrogino su un aspetto: la loro identità distintiva e come questa può trovare espressione”. A dirlo Sara Mazzocchi, Ceo & Co-Founder di Storyfactory, alla XIX edizione del Forum Comunicazione, evento di punta per la comunicazione d’impresa e istituzionale in Italia, organizzato da Comunicazione Italiana – For Human Relations presso la sede di Assolombarda a Milano.

https://www.youtube.com/watch?v=q-UrxSJBSBM