Agricoltura: Salvitti (Masaf), ‘studio fondamentale per porre basi legislative’

“Lo studio di Nomisma è fondamentale perché siamo abituati a basarci su quelli che sono i dati reali e credo sia importante lavorare insieme sugli obiettivi comuni, quali protezione delle colture e livello di competitività internazionale; questo fa sì che il nostro prodotto si esalti al di là...

“Lo studio di Nomisma è fondamentale perché siamo abituati a basarci su quelli che sono i dati reali e credo sia importante lavorare insieme sugli obiettivi comuni, quali protezione delle colture e livello di competitività internazionale; questo fa sì che il nostro prodotto si esalti al di là della qualità anche da un punto di vista commerciale, con basi legislative che possano proteggere il nostro comparto”.

Sono le parole di Giorgio Salvitti, senatore e consigliere del Ministro dell’Agricoltura, presente all’incontro organizzato oggi a Roma dall’Associazione di Federchimica che rappresenta i fabbricanti di fertilizzanti nazionali per presentare i risultati dello studio commissionato a Nomisma, ‘Valutazione di impatto della fertilizzazione azotata e dell’urea nell’agricoltura italiana’.

https://www.youtube.com/watch?v=1uldiVp_mNs