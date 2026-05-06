Forum Comunicazione 2026: Chieffi (TF Group The Fool), 'tone of voice costruisce valore attraverso

“Gestire il Tone of Voice per creare valore e reputazione è un concetto che affonda le radici sul concetto di gestione della percezione. Il Tone of Voice, infatti, è il modo in cui il pubblico ci vive, il modo in cui gestisce, percepisce e trae emozioni da ciò che comunichiamo. Pertanto, gestir...

“Gestire il Tone of Voice per creare valore e reputazione è un concetto che affonda le radici sul concetto di gestione della percezione. Il Tone of Voice, infatti, è il modo in cui il pubblico ci vive, il modo in cui gestisce, percepisce e trae emozioni da ciò che comunichiamo. Pertanto, gestire il Tone of Voice significa sintonizzare la modalità con cui un’azienda o un’organizzazione parla a un pubblico nel modo in cui il pubblico lo percepisce nel modo più positivo possibile.

Questo significa costruire reputazione e valore”. Sono le parole di Daniele Chieffi, Senior Executive Partner TF Group The Fool, in occasione della XIX edizione del Forum Comunicazione, evento di punta per la comunicazione d’impresa e istituzionale in Italia, organizzato da Comunicazione Italiana – For Human Relations presso la sede di Assolombarda a Milano.

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