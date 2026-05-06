Lavoro, Gemma (FdI): “Ok risoluzione su morti bianche: cultura prevenzione e giornata Ue l’8 agosto”

“È una grande soddisfazione l’approvazione in commissione della risoluzione in memoria delle vittime sul lavoro: punta i fari su incidenti e morti sul lavoro e rafforza la cultura della prevenzione e della sicurezza”. Lo ha detto l’eurodeputata Chiara Maria Gemma (Fratelli d’Italia) dopo ...

“È una grande soddisfazione l’approvazione in commissione della risoluzione in memoria delle vittime sul lavoro: punta i fari su incidenti e morti sul lavoro e rafforza la cultura della prevenzione e della sicurezza”. Lo ha detto l’eurodeputata Chiara Maria Gemma (Fratelli d’Italia) dopo i lavori della commissione Affari sociali del Parlamento europeo. Tra i punti evidenziati, l’attenzione anche ai rischi ambientali e psicosociali e l’istituzione di una giornata europea in memoria delle vittime sul lavoro l’8 agosto, data legata alla tragedia di Marcinelle.

https://www.youtube.com/watch?v=C0P8A8v4NMI