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Tirocini, Gemma (FdI): “Verso tirocini legali e riconosciuti per i giovani”

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“I tirocini sono un tema su cui ieri in trilogo abbiamo conseguito dei risultati e compiuto passi in avanti: stiamo lavorando per il riconoscimento di un tirocinio che sia legale e sostenuto da misure di accompagnamento”. Lo ha detto l’eurodeputata Chiara Maria Gemma (Fratelli d’Italia) dopo...

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“I tirocini sono un tema su cui ieri in trilogo abbiamo conseguito dei risultati e compiuto passi in avanti: stiamo lavorando per il riconoscimento di un tirocinio che sia legale e sostenuto da misure di accompagnamento”. Lo ha detto l’eurodeputata Chiara Maria Gemma (Fratelli d’Italia) dopo i lavori in commissione Affari sociali. Gemma ha sottolineato l’attenzione al tema dei tirocini formativi e dei giovani e la volontà di dare speranza a un tirocinio riconosciuto e legalizzato.

https://www.youtube.com/watch?v=gb6kOwRbDTM