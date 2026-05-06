L’Europa può restare senza carburante per gli aerei entro fine mese - Eurofocus podcast, Adnkronos

L’Europa può restare senza carburante per gli aerei entro fine mese. La notizia fa rumore, ancora di più perché la fonte è particolarmente autorevole. Le parole di Piero Cipollone, membro del board della Bce, al Festival dello Sviluppo sostenibile di ASviS, restituiscono senza incertezze e mar...

L’Europa può restare senza carburante per gli aerei entro fine mese. La notizia fa rumore, ancora di più perché la fonte è particolarmente autorevole. Le parole di Piero Cipollone, membro del board della Bce, al Festival dello Sviluppo sostenibile di ASviS, restituiscono senza incertezze e margini di interpretazioni la portata della crisi energetica che la guerra in Iran e la chiusura dello Stretto di Hormuz sta imponendo al mondo e, in particolare, all’Europa.

Estratti audio: VIDEO Cipollone (Bce): “Lo shock energetico accresce la probabilità di un aumento dei tassi d’interesse” – alanews – 06 mag 2026.

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