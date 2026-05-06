Forum Comunicazione 2026: Giordani (Spencer & Lewis), ‘tone of voice guida dialogo tra brand e

“In questo momento stiamo assistendo a un'evoluzione dei media veramente repentina. L’Ai, prima di tutto, sta cambiando veramente il paradigma e le regole in gioco. Il Tone of Voice, dal mio punto di osservazione, rimane e rimarrà sempre un punto fondamentale, attraverso cui poter far parlare, ...

“In questo momento stiamo assistendo a un’evoluzione dei media veramente repentina. L’Ai, prima di tutto, sta cambiando veramente il paradigma e le regole in gioco. Il Tone of Voice, dal mio punto di osservazione, rimane e rimarrà sempre un punto fondamentale, attraverso cui poter far parlare, dialogare i brand con i clienti finali. Il Tone of Voice è fondamentale perché per poter parlare a un consumatore, non serve solo che sia creativo, la creatività è sicuramente una leva fantastica, ma serve un pensiero critico e strategico, serve adattare, quindi, il Tone of Voice, al contesto e alla persona con cui stiamo parlando”.

E’ quanto affermato da Giorgio Giordani, Presidente di Spencer & Lewis, in occasione della XIX edizione del Forum Comunicazione, evento di punta per la comunicazione d’impresa e istituzionale in Italia, organizzato da Comunicazione Italiana – For Human Relations presso la sede di Assolombarda a Milano.

https://www.youtube.com/watch?v=9gkRdZhd_nk