Ue: Ventola (FdI), “Dobbiamo continuare a credere nella politica agricola comunitaria”

"Ci sono al vaglio adesso alcune valutazioni sul nuovo sistema delle accise, faccio l'esempio del tabacco, per il quale me ne sto occupando anch'io direttamente. Credo che ci sia un percorso individuato che non crea le condizioni di lavoro per i nostri agricoltori, soprattutto per alcuni comparti de...

“Ci sono al vaglio adesso alcune valutazioni sul nuovo sistema delle accise, faccio l’esempio del tabacco, per il quale me ne sto occupando anch’io direttamente. Credo che ci sia un percorso individuato che non crea le condizioni di lavoro per i nostri agricoltori, soprattutto per alcuni comparti della nostra Italia, e anche la possibilità che da questo ci sia maggiore possibilità di lavoro per tutti.

Non dobbiamo guardare gli aspetti sanitari che pur sempre vengono ugualmente tutelati. La distinzione sarà tra prodotti senza combustione, tabacco, sigarette elettroniche, sono tantissimi meccanismi, ma non vorrei entrare nel tecnicismo.” “La proposta dell’esecutivo Ue prevede l’istituzione di un fondone unico che incorpori la Pac e altre politiche comunitarie, tema che ha scatenato un ampio dibattito al Parlamento europeo.

La delegazione di Fratelli d’Italia sta lavorando affinché la Pac possa ritornare ad avere una sua piena autonomia, forti del fatto che anche il nostro governo è in linea con quello che noi stiamo discutendo qui, che ha un unico interesse: quello di salvaguardare e garantire reddito agli agricoltori e creare le condizioni affinché venga fermato lo spopolamento delle nostre aree rurali e che l’agricoltura ritorni ad essere, come è sempre stata, a maggior ragione di più di questi tempi, un’ottima possibilità di lavoro, un’ottima possibilità di poter vivere in maniera tranquilla e serena”.Così l’eurodeputato di Fratelli d’Italia Francesco Ventola a margine dell’evento ‘L’Europa vista dagli italiani: speranze e incertezze sul Made in Europe’

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