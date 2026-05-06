Siamo quasi giunti alla fine di questa edizione del Grande Fratello Vip. Le tensioni e le polemiche però continuano, al centro questa volta ci sono tre uomini, ovvero Renato, Raul e Marco. Ecco cosa è successo.

Grande Fratello Vip, è Alessandra Mussolini la seconda finalista

Nella puntata di ieri sera, martedì 5 maggio 2026, si è scoperto chi è la seconda finalista del Grande Fratello Vip 2026, che va quindi ad aggiungersi ad Antonella Elia.

Si tratta di Alessandra Mussolini. Nel corso della puntata non sono mancate le tensioni, con alcuni gieffini che fanno proprio fatica a convivere. Nella notte poi è scoppiata una nuova polemica dopo che Renato, Raul e Marco si sono confrontati. Ecco cosa è successo.

Gf Vip, bufera per le parole di Renato, Marco e Raul: “Parlano di lei”

In attesa di scoprire chi vincerà questa edizione del Grande Fratello Vip, nella casa le tensioni sono sempre evidenti tra diversi concorrenti. Nella notte Renato, Raul e Marco si sono confrontati sulle dinamiche della casa e poi il discorso è finito su Lucia Ilardo. Secondo alcuni telespettatori, Renato avrebbe usato parole molto dure nei confronti della Ilardo, con un utente che su X ha scritto: “in pratica ha detto che Lucia è la più t**** di tutte in casa e non si fiderebbe mai e gli altri due che ridono.

Il GF ha provato a ripulirlo in questi giorni ma il ratto che è in Renato viene sempre fuori.” Sui social sono stati tanti i commenti, molti contro Renato, ma anche contro Marco e Raul, con anche qualcuno che ha chiesto provvedimenti nei loro confronti.