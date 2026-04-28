Continuano le tensioni all’interno della casa del Grande Fratello Vip 2026, questa volta con protagonista Alessandra Mussolini. Ecco che cosa è successo.

Gf Vip 2026, tensioni tra Alessandra Mussolini e Francesca Manzini

La convivenza forzata si fa sentire, con le tensioni che aumentano all’interno della casa del Grande Fratello Vip 2026.

Oggi c’è stato uno scontro tra Alessandra Mussolini e Francesca Manzini quando i concorrenti si stavano preparando per apparecchiare la tavola. In questo frangente, la Mussolini ha notato un particolare che non le è andato giù, iniziando a fare osservazioni pungenti nei confronti dell’imitatrice.

Gf Vip, caos igiene in cucina: l’ira di Alessandra Mussolini: “C’è sporco, non lo vedi?”

Alessandra Mussolini se l’è presa con Francesca Manzini, criticandola apertamente per non aver pulito il tavolo prima di sistemare i piatti: “C’è l’olio, non lo vedi?” Poi, rivolgendosi a Lucia: “Dalle una pezzetta che pulisce lei.” Francesca Manzini ha deciso di non reagire, con la Mussolini che è apparsa ancora più irritata. Sui social intanto è esploso il dibattito con tanti commenti tra cui: “Sempre le stesse storie, possibile che nessuno dica niente?”, “Francesca sembra totalmente disinteressata”, “Ormai litigano anche per una briciola”, “Situazione imbarazzante.”