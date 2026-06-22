Botta e risposta tra Meloni e Trump: l’analisi di Vittorio Feltri si divide tra il sostegno alla premier e un duro giudizio sul presidente americano.

Le tensioni politiche e comunicative tra leader internazionali tornano al centro del dibattito dopo alcuni attacchi a distanza tra Giorgia Meloni e Donald Trump, che hanno generato reazioni anche nel panorama mediatico italiano. In questo contesto si inserisce il commento di Vittorio Feltri, che ha espresso un giudizio netto sulla vicenda e sulle risposte della presidente del Consiglio.

Lo scontro politico e le repliche tra Meloni e Trump

La vicenda nasce da una serie di scambi a distanza avvenuti negli ultimi giorni tra Donald Trump e Giorgia Meloni. Tutto ha avuto inizio quando il tycoon, durante un colloquio telefonico con un corrispondente di La7, ha sostenuto che la premier italiana lo avrebbe implorato per scattare una foto insieme durante il G7 di Evian.

L’accusa è stata immediatamente respinta da Palazzo Chigi, con la premier che ha negato con fermezza ogni ricostruzione, ribadendo che l’Italia non adotta mai atteggiamenti di sudditanza.

Lo scontro è poi proseguito con ulteriori dichiarazioni del presidente americano, che ha affermato di non considerare più Meloni tra i suoi sostenitori. La replica della premier non si è fatta attendere: “Per quanto riguarda la mia popolarità esserti amica non ha certamente aiutato, né essa dipende dal mio rapporto con te.

La mia popolarità dipende dalla mia capacità di difendere l’interesse nazionale dell’Italia, ed è esattamente ciò che ho sempre fatto”. E ha concluso: “In ogni caso, la mia popolarità non è un problema tuo. Ti suggerisco di concentrarti sulla tua”.

Vittorio Feltri, attacca Trump e lancia una stoccata a Meloni: ecco cosa ha detto

Ospite della trasmissione 4 di Sera Weekend su Rete 4, Vittorio Feltri ha commentato le recenti tensioni tra la presidente del Consiglio italiana, Giorgia Meloni, e il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, prendendo posizione in modo netto. Il giornalista ha difeso la reazione della premier italiana, giudicandola inevitabile dopo le accuse ricevute. In particolare ha affermato: “Non aveva altra scelta, doveva farlo per forza per salvare la propria dignità e salvare anche lo spettacolo che è derivato da quella situazione, quindi io non ce l’ho assolutamente con la Meloni, ma ce l’ho con il presidente americano, che mi sembra sempre più un buffone”, esprimendo un giudizio estremamente critico nei confronti di Trump.

Vittorio Feltri: “Trump sbaglia, è la sua solita buffonata”#4disera Weekend pic.twitter.com/K3DXpVhjzb — 4 di sera (@4disera) June 21, 2026